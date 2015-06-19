О необходимости регистрации электрошокеров предупредили в полиции ЗКО

За ношение или перевозку незарегистрированного электрошокера грозит штраф до 80 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта habrahabr.ru Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, анализ рекламы в Интернете показывает о нарушениях закона РК «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия», в части свободной реализации юридическими и физическими лицами, в том числе и нерезидентами Казахстана электрошокового оружия, имитирующего формы различных предметов: фонари, зажигалки, сотовые телефоны и других предметов. - Между тем электрошоковое оружие от