Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

О необходимости регистрации электрошокеров предупредили в полиции ЗКО

За ношение или перевозку незарегистрированного электрошокера грозит штраф до 80 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта habrahabr.ru Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, анализ рекламы в Интернете показывает о нарушениях закона РК «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия», в части свободной реализации юридическими и физическими лицами, в том числе и нерезидентами Казахстана электрошокового оружия, имитирующего формы различных предметов: фонари, зажигалки, сотовые телефоны и других предметов. - Между тем электрошоковое оружие от
Анэль Кайнеденова
О необходимости регистрации электрошокеров предупредили в полиции ЗКО
За ношение или перевозку незарегистрированного электрошокера грозит штраф до 80 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта habrahabr.ru
Иллюстративное фото с сайта habrahabr.ru
 Иллюстративное фото с сайта habrahabr.ru Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, анализ рекламы в Интернете показывает о нарушениях закона РК «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия», в части свободной реализации юридическими и физическими лицами, в том числе и нерезидентами Казахстана электрошокового оружия, имитирующего формы различных предметов: фонари, зажигалки, сотовые телефоны и других предметов. - Между тем электрошоковое оружие относится к категории гражданского и служебного оружия и подлежит реализации и приобретению только по разрешениям органов внутренних дел через специализированные магазины по торговле оружием с последующей их регистрацией в органах внутренних дел, - рассказали в пресс-службе ДВД. - Пересылка почтовыми отправлениями оружия или их составных частей и патронов к ним, в том числе по международным почтовым отправлениям запрещается. Ввоз и вывоз гражданского и служебного оружия осуществляется на основании лицензии на экспорт, импорт, а также заключения (разрешительного документа). За выдачу заключения взимается государственная пошлина. К слову, статья 482 КоАП РК за незаконное приобретение, передачу, реализацию, хранение, ношение, перевозку не зарегистрированного оружия предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 20 до 40 месячных расчетных показателей с конфискацией оружия. - Лицо, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие, освобождается от административной ответственности, если в его действиях не содержится состав иного правонарушения, - отметили в полиции. - В связи с изложенным министерство внутренних дел Республики Казахстан обращается к юридическим и физическим лицам о соблюдений требований закона, сообщать о фактах незаконного приобретения, хранения, ношения, реализации, пересылки электрошокового оружия на телефон «102».

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article