Нужно отметить, что для западноказахстанцев ввиду соседства и тесных экономических отношений с Россией этот вопрос является очень актуальным. О том, что нас ожидает в рамках пространства ЕС, рассказали 6 января на телеканале «Казахстан-Орал» руководители областных управлений, которые так или иначе имеют отношение ко всем изменениям. Руководитель департамента комитета технического регулирования и метрологии по ЗКО министерства по инвестициям и развитию РК Салтанат КАМЕШОВА рассказала о новшествах в области технического регулирования и технических регламентов. - Хотелось бы отметить, что в рамках Таможенного Союза было принято 35 технических регламентов, - пояснила Салтанат КАМЕШОВА. – На сегодняшний день работает 32 техрегламента, один из них вступил в силу буквально с января 2015 года – безопасность колесно-транспортных средств. В рамках союза приняты единые документы, а также единые реестры по аккредитованным испытательным лабораториям. По словам специалиста, реестр дает возможность членам ТС проводить процедуру сертификации в любом государстве. То есть, если наши производители произвели продукцию, ее необходимо сертифицировать, но в Казахстане нет специальной аккредитованной базы, но она имеется, например, у россиян, то можно эту процедуру провести в России. То есть те документы, которые будут выданы единой формой сертификатов соответствия, протоколы на испытание, они действительны для всех членов ТС. Также Салтанат КАМЕШОВА добавила, что на данный момент имеются 66 видов продукции, на которую необходимо разработать технические регламенты, то есть требования по безопасности продукции. И 35 техрегламентов, как было сказано выше, уже приняты, и 32 находятся на разработке. Все техрегламенты, которые будут приниматься далее, будут размещаться на сайте Евразийской экономической комиссии на публичное обсуждение. - В течение 10 дней данные техрегламенты размещаются и любое заинтересованное лицо имеет право направлять свои предложения в Евразийскую экономическую комиссию. Эти предложения будут учитываться при утверждении этих технических регламентов, - заключила Салтанат КАМЕШОВА. Как ввозить машины С началом действия ЕАЭС появились изменения и в налогообложении. О них рассказала начальник отдела управления администрирования косвенных налогов департамента государственных доходов по ЗКО министерства национальной экономики РК Сагида ШАКЕНОВА. - Теперь при импорте товаров с государств-членов ЕАЭС не взимаются косвенные налоги, - рассказала Сагида ШАКЕНОВА. – Но это только, если товары ввозятся физлицами для личного пользования. Таким образом, при ввозе автотранспортных средств с территории государств-членов ЕС косвенные налоги НДС с акцизами взиматься не будут, то есть будет применяться норма освобождения. И это будет действовать на те машины, которые будут ввезены после 31 декабря. Есть изменения и в отношении налоговой отчетности. Условия останутся, как и при Таможенном Союзе, то есть календарный налоговый период также будет составлять месяц и по транспортным средствам сроки остаются - до 20 числа месяца после ввоза товара. Армения вступила в ЕАЭС с 1 января 2015 года и ратифицировала договор в составе ЕАЭС. Поэтому, как пояснила специалист, для нее принцип обложения косвенных налогов будет применяться аналогично статье администрирования, аналогично статье 276.1 налогового кодекса. - У нас с введением ЕАЭС предполагалось введение единого кода бюджетной классификации при оплате налога на добавленную стоимость - 105-115, - пояснила Сагида ШАКЕНОВА. - С 1 января предполагалось его введение, однако оно пока отложено до 1 июля 2015 года. И на этот период у нас в коде бюджетной классификации ЕАЭС при импорте останется для России тот же 105-109, для Беларуси и Армении – 105-110. То есть тот КБК, который применялся при импорте с территории республики Беларусь. Только электронный отчет Еще одно новшество - это возможность предоставления заявления о ввозе товаров только в электронном виде. Уже давно и представители МСБ, и ассоциации предпринимателей вносили предложения, чтобы заявление о ввозе товаров сдавать в электронном виде. По словам ШАКЕНОВОЙ, есть возможность выбора: представить заявление в бумажном виде либо только в электронном формате. При представлении в электронном виде подтверждение налоговый орган будет проводить в те же сроки - 10 рабочих дней. Но при этом будет направляться уведомление о подтверждении фактов уплаты. Есть еще момент в отношении мотивированного отказа. Раньше было 8 позиций мотивированного отказа, например, неправильно примененный курс валют и т.д., при предоставлении заявления в электронном виде у нас остаются только три причины из этих 8. Это установление несоответствия сведений указанных в заявлении, неуплаты или неполной уплаты косвенных налогов и если заявление будет заполнено не в соответствии с правилами заполнения. Это самые основные изменения. Большой блок изменений ожидается после семинара-совещания с участниками ЕАЭС. Делать бизнес дешевле в Казахстане Руководитель управления товарной номенклатуры и таможенной стоимости департамент государственных доходов по ЗКО министерства экономики ЗКО Алтай ГУМАРОВ поведал об отсрочке платежа при импорте товара с третьих стран. - Согласно приказу №578 от 23 декабря, подписанному министром финансов, утверждены правила применения отсрочки при уплате НДС и акцизов, - рассказал Алтай ГУМАРОВ. - Теперь платеж можно вносить до 20 числа следующего месяца после таможенного оформления. В данный перечень по республике вошли около 300 участников внешнеэкономической деятельности. Они будут в графе таможенной декларации способ платежа указывать - отсрочка платежа. И им будет предоставляться отсрочка до 20 числа. Однако, как отметила начальник отдела управления администрирования косвенных налогов департамента государственных доходов по ЗКО, эта норма будет действовать только на таможенную процедуру выпуска в свободное обращение, по остальным таможенным процедурам действия данного порядка не распространяется. По поводу заинтересованности россиянами открытия бизнеса здесь, в Казахстане, Сагида ШАКЕНОВА ответила, что у нас есть различия на НДС. - У нас НДС составляет 12%, в России применяется 18% и 10% по продуктам питания, - говорит Сагида ШАКЕНОВА. – Разница ощутима. С момента вступления в Таможенный Союз с 1 января 2010 года число предприятий с иностранным участием составляло 115, то на сегодня их количество достигает 150. Фото Медета МЕДРЕСОВА