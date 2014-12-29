На минувшей неделе в областном акимате прошло совещание с участием руководителей управлений области, где поднимался вопрос социально-экономического развития региона и планы на следующий год. Не обошли стороной и ситуацию, возникшую впоследствии обледенения линий электропередач, из-за чего в области была объявлена чрезвычайная ситуация. - Рспай Курманович, какова обстановка, сколько людей на сегодня остаются без света? - спросил- 13 тысяч,- ответил Рспай УТЕШЕВ. - У меня другая информация от "ЗапКазРЭК", здесь указано меньше, в чем дело? - спросил аким. - А, да, там меньше, кажется! - ответил УТЕШЕВ. - Так вам кажется или меньше? Что вы мне говорите? Сколько реально сегодня людей сидят без света? - спросил еще раз глава региона. - Более 3 тысяч абонентов - 13 тысяч человек, это точная информация, - уточнил начальник управления ЖКХ. - А что сразу не ответил так? Не говорите то, что может понравиться, говорите как есть - реальные вещи. И это всех касается! - обратился аким к присутсвующим в зале. К слову, на вечер 28 декабря на территории области без электричества остаются 8 сельских населеных пунктов или 417 абонентов в 5 районах области - Сырымском, Каратюбинском, Теректинском, Акжайыкском и Чингирлауском. Там же на совещании о проделанной работе отчитался экономический блок. Так, согласно докладу руководителей управлений, освоение денежных средств в регионе проходит планово. Отдельную благодарность глава региона выразил финансистам за погашенную бюджетную и семенную ссуду в области. Как известно, еще в 1999 году из бюджета области сельхозтоваропроизводителям на закуп семян выделено 851 млн тенге, кроме того, в 1997 году также из бюджета на покрытие дефицита наличности для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы было выделено 1 млрд 64 млн тенге. Во время совещания Нурлан НОГАЕВ еще раз напомнил руководителю управления по инспекции труда ЗКО о персональной ответственности за недопущение сокращения рабочих на предприятиях всех форм собственности. - Ежедневно следить за работой предприятий, сокращение производственных планов - это первые сигналы. Изыскивать финансовые резервы, они есть на каждом предприятии. Все социальные обязательства перед людьми должны проходить на все 100%, ничто не должно сокращаться. Понятие корпоративного духа никто не отменял. Это касается не только АСАНТАЕВА (Жанат Асылханович - руководитель управления по инспекции труда ЗКО - прим. автора), но и руководителя управления предпринимательства, филиала национальной палаты предпринимателей, и всех, у кого есть курируемые предприятия. Оптимизировать расходы с учетом прогнозов, но не сокращать социальные обязательства, - сказал аким. Также глава региона поручил мобилизовать работу финансового блока области. - Прогнозы по освоению хорошие, деньги любят порядок, счет. Делать освоение любой ценой не нужно, я никого не толкаю на нарушение закона ради освоения. В целом в этом году была плодотворная работа, хорошо отработали год. Это командная работа, начиная от ведущего специалиста, начальника отдела, заканчивая заместителями и руководителем, - отметил Нурлан НОГАЕВ, завершая совещание.