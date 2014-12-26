Сегодня, 26 декабря, в 13.40 в промбазе "ЗапКазРЭК" загорелась одна из машин, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". vzryv_ballon5На момент возникновения пожара в гараже находилось три автомобиля, которые перевозят людей. По словам директора АО "ЗапКазРЭК" Куата МУСИНА, данные автомобили стояли в теплом гараже на ремонте. По словам заместителя руководителя службы пожаротушения Дамира ЕРМАГАМБЕТОВА, сигнал в службу 101 поступил в 13.40. На место прибыли два пожарных рассчета. В гараже, помимо трех машин, стояли еще два автобуса. Тушить пришлось с двух сторон, чтобы не загорелась остальная техника. Одна машина сгорела, две повреждены частично. Из сгоревшей машины пожарные вытащили раскуроченный газовый баллон. Скорее всего, машина работала на газу. Причины возгорания выясняются.   vzryv_ballon3 vzryv_ballon4vzryv_ballon6 vzryv_ballon7 vzryv_ballon8 vzryv_ballon1Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА