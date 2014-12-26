Уже седьмые сутки жители Приреченского сельского округа Теректинского района ЗКО сидят без электроэнергии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Prirechnoe7В связи с непогодой, последующей наледью на линиях электропередач и обрывами жители Приреченского сельского округа Теректинского района с 19 декабря сидят без электроэнергии. По словам жителя этого поселка Сергея ГОЛЬЧАНСКОГО, электричества в поселке нет уже седьмой день. - 18 декабря свет моргал, его периодически выключали и включали, - рассказал Сергей ГОЛЬЧАНСКИЙ. - Без света, конечно, плохо. Но многие в поселке приобрели свои собственные электростанции. Я тоже купил такую, она работает на бензине АИ-92. Но работает она у нас не постоянно, включаем на несколько часов, чтобы управиться со скотом, и вечером, чтобы посмотреть телевизор. Как сказал сельчанин, его электростанция стоит 60 тысяч тенге, и не каждый житель поселка может позволить себе подобное оборудование. По словам Сергея Александровича, отключение электричества влечет за собой и проблемы с водой и отоплением в школе. Их водонапорная башня работает от электричества. В некоторых дворах есть колодцы, но вода в них непригодна для питья - она с соленым привкусом. Как рассказал один из жителей Приречного, лишь в одном дворе в поселке есть колодец, откуда воду можно пить. Туда за водой и ходят всем селом. - У нас в поселке есть школа, детский сад, - рассказал Сергей ГОЛЬЧАНСКИЙ. - Районный отдел образования не обеспечил дизельную электростанцию запчастями летом, хотя они знали, что дизель сломан. У нас сейчас дизель включают где-то на час, чтобы тепло прогнать, вот так дети и занимаются и к Новому году готовятся. Ведущий специалист Приреченского сельского округа Ирина КАРИМОВА рассказала, что они почти устранили проблему с электричеством в поселке. - Организованы две бригады, одна работает в сельском округе, вторая работает на линии, - пояснила Ирина КАРИМОВА. - Положение очень серьезное, упали 47 столбов. Сегодня, надеемся, дадут электричество. Занятия в школе на самом деле не прекращались. Как рассказал завуч по воспитательной работе сельской школы Сабыргали САМАТОВ, в связи с отсутствием электроэнергии занятия в школе начинаются с 10.00. Уроки идут по 35 минут и учебный процесс никак не страдает. Когда корреспонденты "МГ" покидали поселок, то за самим Приречным работали электрики во главе с акимом Приреченского сельского округа Мейрамбеком ЖАКСЫБЕКОВЫМ. Аким рассказал, что в непогоду упало 47 столбов, но сейчас обрывы устранены, осталось только натянуть несколько проводов и электроэнергия в поселке будет. - Госучреждения у нас не прекращали свою работу, - рассказал Мейрамбек ЖАКСЫБЕКОВ. - Сейчас мы натягиваем провода. У нас тут работают районные электрики и жители села помогают. Аким заявил, что в течение дня электроэнергия в поселке появится. К слову, по данным на 26 декабря в ЗКО без электроэнергии остаются 15 населенных пунктов, а это более 1500 абонентов в Сырымском, Каратюбинском, Теректинском, Акжайыкском, Чингирлауском районах. Организовано 35 бригад, проводятся работы по монтажу. Фото и видео Ербола АМАНШИНА