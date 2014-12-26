По словамв Уральске с 12 января 2009 года функционируют 6 комбинированных стационарных фотофиксаторов скоростного режима "Red Speed", которые подключены в процессинговому центру УАП ДВД путем радиопередачи. - В ноябре нынешнего года была проведена модернизация четырех ранее установленных скоростемеров с "Red Speed" на систему "Мираж" - это в районе первой дачной, ЗКАТУ им. Жангир хана, Чаганная дамба и улица Чагано-Набережная, - рассказала Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - А с 25 декабря все шесть скоростемеров начали функционировать в новом режиме. Напоминаем, что если "Red Speed" фиксировал все нарушения со вспышкой, то "Мираж" фиксирует нарушения без вспышки, то есть нарушители правил дорожного движения даже могут не знать о том, что нарушили скоростной режим. По словам инспектора, система "Мираж" предназначена для автоматического контроля соблюдения водителями правил дорожного движения, связанных с превышением установленной скорости. К слову, скорость транспортных средств, проходящих через контролируемые полосы проезжей части дороги, измеряется с использованием многоцелевого микроволнового радара. - Контроль скорости может охватывать до шести полос движения транспортных средств в одном направлении (от 20 до 250 км/час), - говорит Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Система "Мираж" фиксирует нарушения в зоне действия ограничения скоростного режима, в зоне действия знака, тогда как скоростемер "Red Speed" фиксировал нарушения при пересечении датчиков, расположенных на проезжей части дороги, установленных перед скоростемерами. Нужно отметить, что система "Мираж" обеспечивает фиксацию правонарушения, производит снимки, которые обеспечивают доказательства нарушения ПДД, считывает номерные знаки, а также благодаря инфракрасному прожектору может работать и в ночное время, не мешая участникам дорожного движения.