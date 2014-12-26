По словам, в 2014 году в прокуратуру за защитой своих прав обратились свыше 7,5 тысячи человек, из них более 6,5 тысячи обращений рассмотрено прокурорами, 250 оставлены без рассмотрения, поскольку были поданы либо анонимно, либо переписка с ними прекращена. - 1,3 тысячи обращений с уведомлением заявителей перенаправлены для рассмотрения в другие ведомства, так как изложенные в них вопросы не относились к компетенции органов прокуратуры, - рассказала Анель УТЕГУЛОВА. - В большинстве случаев заявители жалуются на нарушения трудового, земельного, жилищного и административного законодательства должностными лицами государственных органов и учреждений, также на действия органов уголовного преследования касательно законности возбуждения либо отказа в возбуждении, прекращении или приостановлении уголовных дел. К слову, за это время 4% или 189 обращений от общего числа были удовлетворены. По словам старшего помощника прокурора, к примеру, двое жителей Уральска обратились в прокуратуру с жалобой на незаконные действия акимата г.Уральск, который выдал акт на право собственности ТОО и при этом не указал их как смежных собственников. - В ходе проверки были установлены правонарушения, и по внесенному акту прокурорского реагирования проект приведен в соответствие, - говорит прокурор. - Также в прокуратуру поступило массовое обращение жителей многоэтажного дома на неправомерные действия соседей, которые повлекли снижение поступления в квартиры тепловой энергии. По требованию прокуратуры дом проверила жилищная инспекция, которая и установила демонтаж вентиля на перемычках стояков. Нарушение к настоящему времени устранено. Как выяснилось, организации чаще всего обращаются с жалобами на государственные органы в части проведения плановых проверок, привлечения их к административной ответственности и необоснованного наложения ареста на их имущество. Так, с начала года в различным видам ответственности было привлечено 84 должностных лица. Также в нынешнем году в отношении сотрудников органов внутренних дел было возбуждено 3 уголовных дела, одно из них за пытки и два за превышение должностных полномочий. Впоследствии два уголовных дела были прекращены за отсутствием состава преступления, а одно в настоящее время находится на стадии рассмотрения/