Всё чаще можно услышать мнение психологов, что дети становятся зависимыми от компьютерных игр, а это необъяснимая агрессия и нервозность. Прикладное искусство как альтернативу для здорового досуга для детей предлагает студия творчества «Fantasy», в которой на днях побывала корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Студия творчества «Fantasy» удобно расположена в центре города в районе остановки «Универмаг», и доступна практически всем детям, проживающим в городе. Как призналась основательница студии Надия ДАВЛЕТШИНА, в её небольшой студии учатся творить чудеса своими руками дети разных возрастов.
- К нам приходят дети от 6 лет и старше, - говорит Надия Ранильевна. – Так, есть девочки, которым исполнилось 19 лет, но и они с удовольствием занимаются, находят себе занятия по душе.
Выбор занятий в студии действительно очень велик: бисероплетение, сухое и мокрое валяние, как игрушек, так и картин, рисование, квиллинг, изготовление кукол, лепка из полимерной глины и многое другое.
- Я занимаюсь в студии уже почти год, - деловито говорит семилетняя Елизавета АБДУЛГАЛИЕВА. – Очень люблю рисовать, лепить. Особенно мне нравится делать фигурки кошек.
Нашли дело по своему желанию и другие юные мастерицы. Так, Ксения БОЛДЫРЕВА призналась, что обожает делать аппликации. Но, тем не менее, с удовольствием занимается и другими видами прикладного искусства.
- Дети приходят в разное время, - говорит Надия Ранильевна. – Кто-то учится во вторую смену, а кто-то с утра. Поэтому двери студии открыты целый день.
В этот раз девочки вовсю готовились к новогодним праздникам и мастерили маленькие ёлочки в технике топиарий, то есть каждая старались сделать своё «дерево счастья».
- Я хочу успеть сделать ёлочку и отнести домой, подарить маме, - говорит Амина БИМОЛДИНОВА. – Ведь скоро Новый год. Пусть у нас будет такая красота дома!
Как признались девочки, им хочется научиться абсолютно всему, что может им предложить их руководитель Надия Ранильевна. Особенно девочки ждут того момента, когда дойдут до таких сложных изделий как настоящие куклы, как вот эта.
Здесь многие хотят научиться рисовать настоящие портреты. И не нужны девочкам никакие компьютерные игры, где ты всему учишься понарошку, и живешь не по-настоящему.
- Сейчас большинство детей, жить не могут без компьютерных игр, - говорит Надия. – Я понимаю, что компьютер – это неотъемлемая часть современной жизни, и очень сложно бывает оторвать ребенка от виртуального мира и привлечь к реальным делам и занятиям. Вообще дети – народ очень увлекающийся, и если что-то ребенка действительно заинтересовало, он будет заниматься этим с удовольствием. Хорошо, если это полезное дело, а если это компьютерные игры, то нужно стараться отвлекать детей от этого, заинтересовывать чем-то другим.
По мнению педагога, занятия по художественному творчеству, к примеру, благотворно влияют на детей. Они способствуют развитию творческих способностей и творческого воображения, а также, делая поделки своими руками, дети самовыражаются как личность.
- Занятие лепкой и создание различных поделок способствуют развитию мелкой моторики и тренировке внимания и волевых качеств при выполнении творческой работы. На творческих занятиях дети учатся сочетать цвета и формы, приобретают эстетический вкус. Бывает, когда родители приводят детей на мои творческие занятия, так сказать, «из-под палки», а потом дети заинтересовываются, видят других увлеченных детей и сами вливаются в творческий процесс. Дети очень любят создавать что-то новое, придумывать и воплощать в жизнь свои задумки. Творческий процесс приносит им огромное удовольствие! А показав результат своих творений родным, и получив похвалу за проделанную работу, ребенок чувствует гордость, радость и желание сделать своими руками еще что-то новое! Мои маленькие ученики отдают предпочтение творчеству, а не компьютерным играм, у них море творческих идей, и свободное от школьных уроков время дети проводят с пользой.
Родители многих детей, которые приходят на такие творческие уроки целиком и полностью поддерживают мнение педагога и считают, что детям нужно ограничивать время, которое они тратят на компьютерные игры.
- Нужно приучать их к мысли, что компьютеры, айпады, айфоны - это необходимые вещи для школьных занятий, например. Что необходимо проводить время с пользой! А тратить драгоценные часы на пустые игры - это глупо, этого никто не оценит, и не оставит положительный след в их жизни, не говоря уже о здоровье и зрении! Как известно, даже Стив Джобс, создатель Аpple, ограничивал время, которое его дети проводили за экранами айпадов. Подумайте о будущем и здоровье своих детей и подарите им счастливое детство с творческим мировоззрением и свободным мышлением, - пожелала на прощанье Надия.
Между разговорами у девочек на рабочих столах уже «вырос» целый еловый лес счастливых деревьев. Они с удовольствием хвастались, показывая свои работы. Это ли не чудо, когда ребенок своими руками смог сотворить настоящее чудо и оживить мир своими поделками.