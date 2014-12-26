Фото Максима ТокаряЭто заявление президента прозвучало в ходе общенационального телемоста "Новая индустриализация Казахстана: результаты 2014 года и первой пятилетки". По мнению Назарбаева, рабочий день каждого ответственного человека от министра, вице-президента, акима территорий, руководителей компаний до подрядчика должны начинаться с инспекции строительных работ. Они должны контролировать, как используются деньги: идут в дело или кому-то в карман. Глава государства отметил, что созданная им комиссия должна контролировать, куда тратятся средства, каждый день. Он призвал финпол, прокуратуру и КНБ также следить за этим. - Каждая копейка из национального фонда, которую мы выделяем, чтобы пошла в дело. Жестоко ловить и сажать, кто будет туда руку совать, - сказал Назарбаев. Также президент выразил мнение, что чиновники должны больше времени проводить на объектах, а не в своих кабинетах. - При современной технологии я постараюсь, чтобы в моем кабинете был экран: нажимаю кнопку - вижу в каждой области, что делается, когда. Надо и премьер-министру так сделать. Только так будет результат, - сказал Назарбаев. Глава государства отметил, что конкретные объекты инфраструктурного развития уже определены на общенациональном региональном уровне, на их строительство и развитие выделены средства, созданы рабочие проекты, поэтому всем остается только честно работать.