carcrashВ Атырау полицейских обвинили в наезде на двух человек. Видео выложили в интернет пользователи сайта Ак-Жайык. Полицейские сразу заявили: такого случая у них не было. Ни в одном из протоколов такое ДТП якобы не было зарегистрировано. Но после волны возмущений и огромного количества звонков от жителей города информацию об аварии все-таки подтвердили, сообщает телеканал КТК. Выяснилось, что 1 декабря сотрудник полиции Ныгметов сбил женщину и девушку, не успев затормозить на скользком участке дороги. Других подробностей в ДВД не сообщают. Известно, что Ныгметова уже привлекли к административной ответственности. Ну а пострадавшие от претензий и прохождения экспертиз отказались.  