eki1Сегодня, 25 декабря, полицейские ЗКО посетили новогодний бал областной вспомогательной школы-интернат №15 для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Силовики во главе с заместителем начальника ДВД ЗКО Бериком УТЕУЛИНЫМ поздравили детей с наступающим праздником и вручили им новогодние подарки. Сладкие подарки получили 170 учащихся школы-интерната. В свою очередь и дети не оставили полицейских без подарков. Малыши подарили им песни, танцы, игры, а также водили хоровод вокруг елки.