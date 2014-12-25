Согласно постановлению правительства Республики Казахстан «О повышении размеров пенсионных выплат из уполномоченной организации с 1 января 2015 года» от 12 декабря 2014 года более 76 тысячам пенсионерам по области произведено повышение размеров пенсионных выплат на 9% от размера получаемых пенсионных выплат. Кроме того, с 1 января 2015 года минимальный размер заработной платы составит 21364 тенге, размер государственной базовой пенсионной выплаты - 11182 тенге, минимальный размер пенсии - 23692 тенге, месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат - 1982 тенге, величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 21364 тенге. Также с 1 января следующего года минимальный размер пенсии с государственной базовой пенсионной выплаты составит 34874 тенге, а максимальный размер пенсии с государственной базовой пенсионной выплаты составит 72129 тенге. Кроме того, с 1 января 2015 года в связи с изменением месячного расчетного показателя и величины прожиточного минимума размеры всех видов пособии будут повышены на 7%.