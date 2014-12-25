Об этом стало известно сегодня, 25 декабря, на брифинге в департаменте, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". photo32563По словам руководителя управления профилактических работ и контроля службы экономических расследований департамента госдоходов по ЗКО Берика КАЗМАГАМБЕТОВА, функции финансовой полиции по выявлению и расследованию экономических преступлений переданы в министерство финансов. Путем слияния налогового и таможенного комитетов образован комитет государственных доходов РК. - В департаменте образовано пять управлений, которые в целом составляют службу экономических расследований, там работают 67 человек, - рассказал Берик КАЗМАГАМБЕТОВ. - Это управление по противодействию теневой экономике, управление по расследованию правонарушений в финансовой сфере, управление по расследованию правонарушений в налоговой и таможенной сферах, управление профилактической работы и  контроля, а также управление оперативно-розыскной деятельности. По словам руководителя управления, в настоящее время в этих управлениях имеются 25 вакансий на следственно-оперативные должности, набор документов продлится до 30 декабря нынешнего года. Требования к кандидатам практически такие же, как и в правоохранительные органы: высшее юридическое или экономическое образование, отсутствие судимости, а также прохождение тестирования и комиссии. - Основной деятельностью службы экономических расследований будет выявление, пресечение преступлений и правонарушений в сфере теневой экономики, налоговой и таможенной сферах и финансовой среде, - говорит Берик КАЗМАГАМБЕТОВ. - Главная задача службы - принятие мер по увеличению платежей в бюджет, возмещение причиненного ущерба. Особое внимание служба будет направлять на целевое использование средств, выделенных из Нацфонда, исключение необоснованных проверок, для этого будут определены сферы, которые особо подвержены совершению экономических преступлений. К  уголовной ответственности будут привлекаться лица, которые целенаправленно, намеренно создали преступные схемы, чтобы не платить налоги и мешать развиваться нормальному бизнесу, борьба с лжепредпринимательством. К слову, основные службы нового департамента госдоходов по ЗКО будут находиться в бывшем здании таможенного контроля, а вспомогательные службы - в бывшем здании налогового управления. Фото Медета МЕДРЕСОВА