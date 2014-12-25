Обледенение на линиях электропередач в ЗКО образовалось 19 декабря, после того как в области прошел дождь и начались перепады температуры воздуха, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" 20 декабря в области была объявлена чрезвычайная ситуация. Количество населенных пунктов, оставшихся без электроэнергии, в выходные достигало 40, электричества лишились более 37 тысяч человек. По сообщению пресс-службы акима ЗКО, на вечер 24 декабря без электроэнергии  оставался 21 сельский населенный пункт, а это более 9000 человек в пяти районах области. Там были организованы бригады для отбивки наледи и устранению обрывов. В Сырымском районе повреждено 255 опор линий электропередач, в Акжайыкском - 26, в Теректинском - 259, Чингирлауском - 155, Каратюбинском - 180, Бурлинском - 30. Всего в районах работают 35 бригад. Между тем, вчера, 24 декабря, на совещании в областном акимате глава региона пожурил начальников управлений. - Уже пять дней некоторые жители нашей области сидят без света. Вы говорите, что подключите (электроэнергию - прим. автора) к новому году, а если новый год через 15 дней будет, будете все 15 дней тянуть? Работайте так, как будто Новый год будет завтра. Жители должны быть подключены к сети! Объявлена чрезвычайная ситуация, силы мобилизованы - принимайте действия, - заявил Нурлан НОГАЕВ, обращаясь к руководителю АО "ЗапКазРЭК" Куату МУСИНУ и начальнику управления ЖКХ Рспаю УТЕШЕВУ.