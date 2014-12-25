Такую рекомендацию своим подчиненным аким ЗКО дал 23 декабря в областном акимате, где состоялось антикоррупционное заседание под его непосредственным руководством. nogaev321563В заседании приняли участие руководители госорганов и силовых структур региона. первым дело НОГАЕВ представил новых руководителей областных ведомств. Это Адилхан АШИРБАЕВ - новый руководитель департамента агентства по делам государственной службы РК по ЗКО и Жанмурат БАЛГАБАЕВ - новый руководитель департамента комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию РК по ЗКО. На заседании о проделанной работе отчитались руководитель аппарата акимата Западно-Казахстанcкой области Марат ТОКЖАНОВ и руководитель управления внутренней политики Айгуль ЕСЕКЕНОВА, которая в своем докладе отметила особую роль в этой работе журналистов. Она отметила, что журналисты ЗКО достаточно активно освещают борьбу с коррупцией ЗКО. Нурлану НОГАЕВУ тоже было что сказать о журналистах. - Руководители госучреждений  должны быть открытыми  перед журналистами, нужно своевременно давать им ответы, они выполняют такую же работу. Не секрет, что чаще происходит так, что когда приходит журналист к руководителю, он отправляет его к заму, а тот к начальнику отдела и так по цепочке. Вы же владеете ситуацией, нужно правильно и своевременно оповещать представителей средств массовой информации и отвечать на их вопросы, - пожурил своих подчиненных Нурлан НОГАЕВ. При этом он обратился и к журналистам. - А вы, в свою очередь, должны правильно, не искажая, доносить суть события, а не наоборот,  - сказал аким журналистам, приведя в пример казахскую пословицу «Тисе терекке, тимесе бұтаққа», имея в виду, что нужно ответственнее относиться к слову.