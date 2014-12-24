Сегодня, 24 декабря, на площади Абая зажгли огни на главной новогодней ёлке, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Несмотря на условия погоды (обильный снегопад при плюсовой температуре - прим. автора), праздник собрал на площади порядка трехсот человек. Хотя праздник и был объявлен на семь часов вечера, люди начали собираться задолго до часа Х. Несколько Дедов Морозов и Снегурочек вместе с развеселившейся толпой водили вокруг елки хороводы и устраивали различные игры. Гости развлекались под песни местных исполнителей. Затем на сцену поднялась лошадь, которая попрощалась со всеми и уступила место следующему году - Овце. Символического хозяина года люди приняли радостно. После на сцену поднялся аким Уральска Алтай КУЛЬГИНОВ. Он поздравил горожан с наступающим новым годом и зажег огни главной елки Уральска. - Сегодня по традиции мы зажгли огни главной елки, - сказал аким Уральска. - Я рад, что пришло много горожан, все в хорошем настроении. Год был насыщенный, плодотворный. В прошедшем году мы хорошо потрудились. При помощи жителей города было сделано немало, но предстоит сделать еще больше. Хочу пожелать, чтобы у всех сбылись планы. Пусть в каждой семье будет счастье, уют, тепло и всегда сияет улыбка на лицах. С Новым годом! С новым счастьем! Нужно отметить, что Алтай КУЛЬГИНОВ в этот вечер пользовался особой популярностью у горожан. Практически каждый стоящий на площади желал сфотографироваться с акимом. Аким не возражал. Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА