Сегодня, 24 декабря, в прокуратуре ЗКО прошло заседание коллегии под председательствомПо словам прокурора, проведенная проверка деятельности ветеринарных служб области выявила многочисленные нарушения законности, которые выразились в отсутствии надлежащего учета животных, контроля за убоем животных и оборотом зараженной продукции, неполноте и несвоевременности проводимых профилактических мероприятий, непринятии мер ответственности к лицам, нарушившим действующее законодательство. - В текущем году в сравнении с 2013 годом отмечается динамика роста заболеваний животных бруцеллезом на 14%, - рассказал Серик КАРАМАНОВ. - За последние два года из-за данного заболевания забито более 13 тысяч голов крупного рогатого скота. При этом животные зачастую не подвергаются принудительному убою на специализированных пунктах из-за отсутствия контроля со стороны ветеринарных служб местных исполнительных органов. Более того, установлены факты вывоза в период 2013-2014 годов в соседние области свыше 1 тысячи голов больного скота. К примеру, в 2013 году крестьянское хозяйство «Азамат» Зеленовского района реализовало в город Актау Мангистауской области 111 голов КРС, положительно реагирующих на бруцеллез. По словам прокурора, в результате бездействия ветеринарных инспекторов, которые самоустранились от выполнения обязанностей по выявлению фактов незаконной транспортировки животных, 382 виновных лица избежали административной ответственности за реализацию больных животных вне убойных пунктов. Кроме того, ветеринарные врачи заполняли акты о формальной вакцинации свыше 2 тысяч домашних животных. - На этом фоне в области ежегодно регистрируются факты заболеваний людей бруцеллезом, - говорит Серик КАРАМАНОВ. - Таким образом, результаты проверки свидетельствуют о системных проблемах в деятельности служб ветеринарного контроля и надзора, влияющих на состояние ветеринарно-санитарной безопасности, здоровья населения. Органами прокуратуры области по результатам проверок внесено 40 представлений об устранении нарушений законности, по итогам рассмотрения которых к административной ответственности привлечено 56 лиц, к дисциплинарной - 92, в том числе 5 лиц за совершение коррупционных правонарушений. Кроме того, возбуждено 3 уголовных дела, по которым в настоящее время ведется следствие. Также на заседании коллегии была затронута проблема выделения необходимых средств для проведения исследований, вакцинации домашних животных, выплаты дотации и планирования противоэпизоотических мероприятий по принципу «снизу-вверх», то есть начиная с сельских округов, районов, областей и завершая республиканским показателем. После представления прокуратурой акимат области закупил 16 специальных автотранспортных средств марки «КАМАЗ», для возмещения дотации за санитарный убой животных в министерство сельского хозяйства направлено письмо о дополнительном выделении 187 миллионов тенге, увеличено количество поголовья животных, подлежащих диагностированию в предстоящем году.