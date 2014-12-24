Сегодня, 24 декабря, в департаменте по защите прав потребителей по ЗКО прошел круглый стол, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". sesНа круглый стол были приглашены и представители крупных супермаркетов Уральска и магазинов бытовой техники. Замдиректора департамента Сергей ЩЕРБИНА разъяснил предпринимателям, как будут проводиться проверки МСБ в новом году после отмены моратория. Так, по его словам, как таковых плановых проверок бизнеса не будет. - Сейчас рассматривается альтернатива плановым проверкам, - рассказал Сергей ЩЕРБИНА. - Перспективы намечаются такие: объекты будут делить на группы рисков. Эпидемически значимые объекты войдут в список объектов эпидриска. Это предприятия пищевой промышленности: кафе, рестораны и столовые с числом посадочных мест более 50. В них будут плановые проверки. Во всех остальных предприятиях, магазинах, бутиках и т.д. проверки будут проводиться при рисках, то есть в тех случаях, если на них поступают жалобы на продукцию, условия обслуживания, качество товаров. Только в этих случаях объекты будут вставляться в списки на проверки. Если жалоб не будет, то и проверок не будет. То есть все будет зависеть от работы самих предпринимателей. По его словам, есть еще две альтернативы плановых проверок - это санитарная экспертиза и санитарный аудит, проводимый по заявкам. О розничной торговле в регионе и о жалобах, поступающих на них, рассказала руководитель отдела по защите прав потребителей Эльмира КИМАТОВА. - С каждым годом наблюдается тенденция к увеличению числа объектов, занимающихся розничной торговлей, - рассказала Эльмира КИМАТОВА. - Так, по итогам 2013 года в области в сфере розничной торговли только продуктами питания работали 2012 объектов. За 1 месяц 2014 года в ЗКО поступило 258 жалоб, из которых на розничную торговлю - 65, на общественное питание - 40, некачественное предоставление бытовых услуг - 20, медуслуги - 4, услуги связи - 4, образовательные услуги - 6, услуги по перевозке пассажиров - 2, и на услуги ЖКХ - 116. По словам начальника отдела, чаще всего потребители жалуются на предоставление некачественного товара, отказ в обмене или возврате товаров, продукцию, не отвечающую требованиям безопасности, на непредоставление чеков и некорректное поведение продавцов. Фото Медета МЕДРЕСОВА