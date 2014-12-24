Сегодня, 24 декабря, в Атырау прошла президентская елка. 400 детей из малообеспеченных семе, детей-сирот и одаренных детей приняли участие в новогоднем торжестве. Каждому приглашенному аким области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ вручил президентские подарки – комплект теплой одежды и сладкие подарки. Кроме музыкального представления и хоровода вокруг елки с руководителями области, детей ждал и праздничный торт, изготовленный местными умельцами. После праздничного мероприятия детей ждал новогодний дастархан.