Международный турнир по стрельбе из лука, посвященный Дню Независимости Казахстана, проходил с 10 по 16 декабря в городе Талдыкорган. В соревнованиях принимали участие более 130 спортсменов из городов Алматы, Балхаш, Текели, Алматинской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей. Турнир проводился в двух возрастных категориях – среди взрослых и юниоров. Западно-Казахстанскую область представляли 19 спортсменов.заняла два вторых места в упражнении «олимпийский круг» на 18 метров и на 25 метров. Она выступала среди взрослых.также занял второе место в стрельба на 25 метров, но в возрастной категории юниоров. Стоит отметить, что Артём выполнил норматив мастера спорта РК. Бронзовую медаль западноказахстанцы выиграли в упражнении микс (парень+девушка) среди взрослых. Нашу команду представляли Анастасия БАННОВА и. Тренерами спортсменов являются