Спортсмены Западно-Казахстанской области завоевали три серебряные и одну бронзовую медали на международном турнире по стрельбе из лука, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта ЗКО. Международный турнир по стрельбе из лука, посвященный Дню Независимости Казахстана, проходил с 10 по 16 декабря в городе Талдыкорган. В соревнованиях принимали участие более 130 спортсменов из городов Алматы, Балхаш, Текели, Алматинской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей. Турнир проводился в двух возрастных категориях – среди взрослых и юниоров. Западно-Казахстанскую область представляли 19 спортсменов. Анастасия БАННОВА заняла два вторых места в упражнении «олимпийский круг» на 18 метров и на 25 метров. Она выступала среди взрослых. Артем КОСТИН также занял второе место в стрельба на 25 метров, но в возрастной категории юниоров. Стоит отметить, что Артём выполнил норматив мастера спорта РК. Бронзовую медаль западноказахстанцы выиграли в упражнении микс (парень+девушка) среди взрослых. Нашу команду представляли Анастасия БАННОВА и Игорь КОВАЛЕВ. Тренерами спортсменов являются Виталий ШКОКОВ, Елена ПЛОТНИКОВА, Константин СОЛОДОВНИКОВ.