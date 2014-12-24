Строительство комплекса началось еще в 2010 году. Однако в 2012 году финансирование строительства ФОК в Деркуле было приостановлено, и возобновилось только в этом году. Комплекс открыл. Он поздравил горожан с открытием ФОК. - Строительство комплекса началось в 2010 году, но потом было приостановлено из-за отсутствия финансирования, - сказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - Но этот объект находился под контролем акима области, и благодаря тому, что из областного бюджета были выделены средства, комплекс был достроен. Площадь ФОК больше 5 тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрен универсальный зал для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом. Здесь же балкон для зрителей, раздевалки, душевые, комнаты для инструкторов, инвентарные комнаты и т.д. На втором этаже комплекса тренажерный зал, зал для занятий боксом, а на третьем этаже предусмотрены аэробные залы. К слову, в комплексе будут работать секции по 7 видам спорта - это бокс, тяжелая атлетика, казахша курес, волейбол, баскетбол, настольный теннис и мини-футбол. Комплекс построило ТОО "West Trade Company", он обошелся бюджету в 308 миллионов тенге.