Сегодня, 24 декабря, в областном Казахском драматическом театре прошла президентская ёлка, на которую собрались ребята из всех регионов области. yolka_prezident1- В этом году ёлки проводятся одновременно во всех областных центрах, - говорит руководитель отдела специального образования опеки и попечительства управления образования Надежда ЛЕБЕДЕВА. - У нас традиционно ёлка проходит на базе казахского драматического театра. В этом году на новогоднем торжестве побывают 180 детей, из них 65% - это дети из малообеспеченных и многодетных семей, остальные 35% - дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети с ограниченными возможностями. 126 детей приехали из поселков вчера и были размещены в гостинице «Айдана». Со вчерашнего вечера у ребят начались новогодние развлечения: провели дискотеку, прошел вечер знакомств и многое другое. Сегодня помимо новогодней ёлки детей ожидают подарки, они покатаются на коньках в Ледовом Дворце спорта, их ждут развлечения в  центре «Funky Town», там же в «City Center» ребята посмотрят мультфильмы в формате 3D. Кроме того, ребят ждет праздничный обед в ресторане. Как видите, программа у детей очень насыщенная, думаем, что им обязательно понравится. yolka_prezident2Всего на торжественное празднование Нового года было выделено около 17 млн тенге, из них на одного ребенка потратили 77 тысяч тенге, в том числе 68 тысяч тенге на подарок. В подарок вошли зимняя верхняя одежда, шапка, шарф, зимняя обувь, спортивные костюм и обувь. Кроме того, дети получат телефон, книги и сладкий подарок. yolka_prezident3 Пока взрослые наводили последние штрихи в новогодней программе, дети с волнением ожидали встречи со сказкой в фойе театра. - Я учусь в 37 школе, - говорит тринадцатилетняя Аружан МУКАШ. -  На такую ёлку я попала впервые, и мне здесь очень нравится. Надеюсь на встречу с чем-то интересным и креативным. Спасибо за такой подарок. Как призналась Аружан, она очень любит петь и хотела бы подарить в этот день всем собравшимся песню «Мереке». Аружан вот уже год как переехала вместе со своей семьей из города Аксай и уже неоднократно участвовала в различных музыкальных соревнованиях. yolka_prezident4Под звуки новогодней музыки ребята вошли в празднично украшенный зал и встали в хоровод. Детей встретили герои из мультфильмов, которые веселились с ними и играли в различные игры. yolka_prezident5Огни новогодней ёлки зажег аким области Нурлан НОГАЕВ. После хороводов и веселых танцев ребята собрались возле большого экрана, с которого их поздравил президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Он пожелал им здоровья и успехов в учебе. yolka_prezident6Также дети смогли совершить сказочное путешествие назад в прошлое со сказочным существом Томпак. После чего ребята встретились с Дедушкой Морозом и его внучкой Снегурочкой. yolka_prezident7Но самым кульминационным моментом для детей было получение подарков.  Каждый из ребят получит огромный пакет с одеждой и сладостями. Видео Ербола АМАНШИНА