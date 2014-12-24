В ближайшее время Нацбанк выступит с заявлением,  в котором будут определены механизмы для сохранения устойчивой экономической ситуации. Об этом в интервью корреспонденту  делового портала Kapital.kz сообщил советник главы Национального банка РК Олжас Худайбергенов. Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz «Степень долларизации выросла, и рынок сейчас ждет от Нацбанка заявления. То есть, простые заявления, что девальвации не будет - не помогают,  здесь метод простых решений уже не силен, нужно другое решение, которое определит перспективу тенге на ближайшие 3 года, нужно переходить к среднесрочным методам»,  -  сказал О. Худайбергенов. О.Худайбергенов уклонился от ответа на вопрос, какие именно меры будут предложены финансовым институтом. Но он подчеркнул, что в списке предложенных механизмов  исключена  девальвация, свободное плавание и жесткая фиксация национальной валюты. «Вопрос дедолларизации будет одним  из всего перечня решений, которые будут озвучены. Решение будет выгодным для тех, кто размещал денежные средства  в тенговых депозитах», - подчеркнул советник. По его словам, использование максимального количества рычагов будет являться особенностью озвученного решения. «Управление денежно-кредитной и валютной политикой -  это не 1 и не 2 рычага, на самом деле там рычагов -  штук 20-30, и если, каждый из них задействовать, то все в совокупности  дадут хороший эффект», - уточнил О. Худайбергенов.