Министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Нуйами заявил, что ОПЕК не будет снижать добычу нефти, даже если цены на "черное золото" опустятся до 20 долларов за баррель. Об этом он сказал в интервью Middle East Economic Survey, передает агентство "Прайм". Иллюстративное фото с сайта omskzdes.ru Иллюстративное фото с сайта omskzdes.ru По словам аль-Нуйами, сокращение добычи не в интересах картеля, где бы ни оказались цены. "Если она опустится до 20 долларов, 40 долларов, 50-ти или 60 долларов, это не относится к делу", - заявил министр. Он подчеркнул, что Саудовская Аравия не позволит русским, бразильцам и разработчикам сланцев в США забрать ее долю на рынке. Поэтому, по его словам, мир может никогда больше не увидеть нефть по 100 долларов за баррель. Али аль-Нуйами отметил, что бюджеты стран Персидского залива способны выдержать длительный период снижения цен, так как себестоимость добычи в регионе составляет 4-5 долларов за баррель. По оценке министра, первыми от снижения цен на нефть пострадают шельфовые проекты Бразилии, стран Западной Африки и Арктики: "Рано или поздно, сколько бы они ни протянули, в конце концов их финансовые возможности заставят их сократить добычу". "Мы хотим сказать миру, что только страны с высокой эффективностью добычи нефти заслуживают доли на рынке", - заключил министр нефти Саудовской Аравии. Напомним, в ОПЕК входят 12 крупнейших стран-производителей "черного золота", среди которых - Саудовская Аравия, Алжир, Ангола, Эквадор, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, ОАЭ, Венесуэла. Цена на нефть в 20 долларов несомненно повлияет на экономику Казахстана. В настоящее время бюджет республики сформирован исходя из цены на нефть на уровне 80 долларов за баррель. Несколько дней назад замминистра национальной экономики Мадина Абылкасымова заявляла, что правительство страны подготовило прогноз бюджета исходя из того, что цена на нефть может достигнуть 40 долларов за баррель.