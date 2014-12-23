Иллюстративное фото с сайта www.islam.ru Иллюстративное фото с сайта www.islam.ru Леонид ИЩЕНКО ушел в субботу утром в школу, но на занятиях так и не появился, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Домой житель города Хромтау тоже не вернулся. Родители обратились в полицию. Пропавшего подростка объявили в розыск. Поиски ведут и волонтеры. Родители Леонида считают, что его, вероятно, похитили. - Он очень скромный и домашний мальчик. Он не мог сам сбежать. Такого никогда не было. И причин для этого не было. Пожалуйста, кто знает о его местонахождении, сообщите! - рассказывает мать подростка Лилия ИЩЕНКО. Между тем в ДВД пока даже не могут предположить, куда мог пропасть десятиклассник. Они не исключают, что Леонид мог сбежать из дома после ссоры с родителями. Однако это, подчеркивают полицейские, лишь одна из версий.