На очередной планерке в начале декабря мы устроили мозговой штурм: что же такое сделать, чтобы создать новогоднее настроение в Уральске. Наконец, коллектив родил: будем устраивать парад снегурочек. - Идет толпа снегурочек, представляете, как это красиво будет, - сказала редактор и началось. В первую очередь мы обзвонили управление и отдел культуры, потом написали запросы в эти же ведомства, а также в отдел и управление образования. Кроме того, призыв поучаствовать в параде снегурочек мы написали на сайте mgorod.kz. Через две недели в то, что чудеса бывают, поверили самые скептически настроенные сотрудники редакции. Люди звонили, просились, просили найти им костюмы. Желание поучаствовать изъявили школы №3 и №32, областная филармония, культпросветобъединение, центр внешкольной работы, центр "Оркен", областной детский дом, служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ, педагогический колледж, колледж нефти и газа и просто неравнодушные уралочки. И началась подготовка. Помимо простого хождения в образе снегурки, мы решили, что нужно поднимать настроение уральцев в виду полного отсутствия снега и даже наличия дождя и слякоти. Поэтому мы решили подарить прохожим самые теплые и самые добрые пожелания на импровизированных открытках.В 11 часов 23 декабря мы разделились на три группы и одновременно прошли в сторону площади Абая. Первая группа двинулась с площади С.Датова на проспекте Достык, вторая - со сквера на остановке кинотеатр Гагарина, а третья - с центрального рынка. Реакция прохожих на снегурочек очень хорошая, теплая. Люди, читая пожелания, говорили: "Спасибо". Только ради этой уставшей улыбки стоило все это устраивать. - А нам? Где нам подарки? - вопрошали продавцы на рынке. - Блин, как здорово, какое пожелание хорошее, - говорит пожилая женщина в районе рынка. - Маленькие мои, спасибо вам, - тихо говорит бабушка, вытирая слезу с лица. Вот это реакция у людей, которые устали от вечной погони заработать, от слухов о девальвации, от растущих цен, да, даже от грязи и дождей. Конечно, среди них были люди, которые не брали листочек с пожеланиями, некоторые просто отказывались, некоторые внимательно всматривались в бумажку с ожиданием найти там рекламу, некоторые просто выбрасывали бумажки. Но таких людей, к счастью, было мало. Уральцы все еще верят в чудеса. Прохожие снимали снегурок на камеру телефонов, некоторые просили сфотографироваться вместе, никому не отказывали внучки Деда Мороза, коих сегодня собралось больше 40 человек. - Я узнала об акции на сайте «МГ» и решила, что должна принять в нем участие, - говорит уралочка Лена. - Потому что Новый год - это время чудес и исполнения желаний, и хотелось поднять настроение людям. На парад снегурочек девушка пришла не одна, а вместе с 8-летней дочкой Дашей. - Мне мама рассказала про эту акцию, и мне сразу захотелось поучаствовать, - говорит девочка. Мама взяла свой костюм в аренду, а дочке наряд снегурочки купила. На площади Абая наш Дед Мороз провел небольшую игру, спели все вместе песню и отправились дальше.Акцию мы решили сделать благотворительной. С этим призывом наши менеджеры обратились к рекламодателям газеты, которые, ни минуты не думая, согласились устроить праздник детям. Одни покупали костюмы снегуркам и подарки, другие привозили в редакцию сладости, третьи - игрушки, четвертые - украшения детям, пятые - продуктовые корзины, шестые предложили автомобили, чтобы всех развозить… За все это спасибо им огромное и низкий поклон. Одна из групп отправилась поздравлять детей-инвалидов: 11-летнего Сашу ЧАПУРИНА и 4-летних Руслана ЖУНУСОВА и Ислама САРИЕВА. Вторая поздравляла внуков Галины Шариповной, дочка которой умерла, и сейчас бабушка сама воспитывает 4 внуков. Дети оказались в школе, мы немного не успели, поэтому, поздравив бабушку и оставив ей подарки, снегурки направились в областной детский дом.- Боже, мы такого теплого и искреннего приема не встречали, - говорят наши менеджеры по рекламе. - Дети такие красивые, такие хорошие, каждый хочет рассказать стих, спеть песню... - Я не удержалась и расплакалась, - говорит менеджер Айнур. Вместе с детьми из областного детского дома хороводы водили часа два. Еще одна группа отправилась поздравлять семью Василия ЗАХВАТОВА. Мужчина один воспитывает троих детей. Мама малышей умерла от болезни. Им мы отвезли сладости и продукты к Новому году. Без подарков не осталась и семья погорельцев из села Желаево Шолпан САДЫР. Их дом сгорел, и семья с пятью детьми осталась практически на улице. Малыши из центра временной адаптации для несовершеннолетних, а также из дома ребенка "Мейірім" к нашему приезду уже спали. В ЦВАНе небольшое представление устроила инженер ГУ «Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Айымжан ЛУКПАНОВА. - Я здесь стихи и загадки приготовила, - рассказала нам Айымжан. К благотворительной акции девушка подошла очень серьезно, выучив стихи и загадки.Непосредственное участие в благотворительной акции приняли сотрудники ТОО "Урал-Кров-Авто". Компания предоставила костюмы для парада Снегурочек и автомобили для развоза подарков детям.Снегурочки у здания дома ребенка "Мейірім".Уставшие, но счастливые мы вернулись в редакцию. Пусть и не всем, но все же самым маленьким уральцам нам удалось подарить праздник. За что спасибо: ТОО «УралКровАвто», сети супермаркетов "Атаба", ресторану "Керемет", торговой марке "Фабрика качества", ТОО "Шанс", АО "Регион kz", компании "Happy baby" и ювелирному салону "Золото", а также благодарим за содействие в организации парада управление культуры по ЗКО и отдел культуры г.Уральск, управление образования ЗКО и отдел образования по городу Уральск и УВД г.Уральск.