Сегодня, 23 декабря, аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ принял участие в открытии консервного цеха по производству тушенки, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».   Производственная мощность цеха по выпуску говяжьей тушенки – 12,6 млн банок в год. Пока же в сутки цех выпускает около 10 тысяч банок. - Мы находимся на начальной стадии, в смену около 10 тысяч банок выпускаем. В связи с обучением персонала пока не вышли на производственную мощность. Это первый такой цех по выпуску тушенки в Атырау, есть в соседнем Уральске. С ними и будем конкурировать. Продукция высокого качества. Пока начали выпускать тушенку в банках по 325 граммов высшего и первого сорта, - рассказал механик-наладчик консервного цеха ТОО «Карат» Берик УТЕГЕЛИЩЕВ. Как отметил механик, мясо завозится со своего крестьянского хозяйства, которое находится в ЗКО. - Есть свое хозяйство, там хорошее поголовье скота, оттуда и везут. Пока реализуем в Атырауской области, получили международный сертификат, будем выходить на Россию, ближнее зарубежье, - отметил  Берик УТЕГЕЛИЩЕВ. Для реализации проекта по запуску консервного цеха было вложено 140 млн тенге инвестиций частной компании. На сегодняшний день 1 банка тушенки реализуется в Атырау по 330 тенге. В будущем рядом с консервным цехом планируется запустить производство по выпуску костного жира, костной муки, а также мыла.