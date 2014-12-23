22 декабря в областном акимате прошло расширенное совещание по вопросам развития предпринимательства в Западно-Казахстанской области.
Совещание с предпринимателями собрал аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ, чтобы подвести промежуточный итог и рассказать о планах на 2015.
Аким подчеркнул, что в стране для бизнесменов делается немало - это и мораторий на проверку МСБ, и административная поддержка, и государственные программы. Тем не менее, еще есть вопросы, которые пока стоят перед предпринимателями.
Руководитель управления предпринимательства ЗКО Аслан ЖАКУПОВ
рассказал о развитии бизнеса в регионе.
- Подводя итоги первой пятилетки форсированного индустриального развития в регионе, необходимо отметить исполнение Западно-Казахстанской областью основных индикаторов этих показателей, - рассказал Аслан ЖАКУПОВ. - Так, валовой региональный продукт ЗКО, начиная с 2008 года, вырос с 826 миллиардов тенге до 1 триллиона 734 миллионов тенге. В масштабах республики ЗКО обеспечивает 4,9% валового регионального продукта страны и 10,5% промышленного производства.
По словам руководителя управления, за время работы ФИИР объем промышленного производства возрос более чем в два раза, а в обрабатывающей промышленности увеличение составило 1,9 раза.
- До конца нынешнего года в области запланирован ввод в эксплуатацию трех крупных проектов стоимостью 6,5 миллиардов тенге с созданием 643 новых рабочих мест - это производство силовых трансформаторов уральским трансформаторным заводом, мебельная фабрика ТОО "Квант" и мясоперерабатывающий комплекс по производству блочного мяса ТОО "Батысмарколамб", - заявил руководитель управления. - На следующий год также запланирован ввод трех крупных проектов по карте индустриализации - это расширение мощностей нефтеперерабатывающего завода "Вестернмунайгаз", комплекса ГТС на 200 мегаватт и производство моторных топлив класса Евро-5 АО "Конденсат".
На 1 декабря 2014 года в ЗКО зарегистрировано 48 206 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 29 647 субъектов являются активными. Людей, занятых в МСБ, насчитывается более 106 тысяч человек.
Старое оборудование и кадры
Далее слово взяли сами предприниматели области.
- Мы, учитывая состояние наших предприятий, детально знаем, что нам мешает, что не дает нам дальше развиваться, - сказал Кушербай АЙГУЖИЕВ, директор консорциума машинных заводов ЗКО. - У наших заводов крайне низкая техническая оснащенность, кадровый состав старый и не сертифицирован по международным стандартам. На сегодня, имея несколько тендеров КПО б.в. и ТШО, мы пришли к выводу, что мы не в состоянии эти заказы выполнять. Мы вынуждены покупать материалы из Англии и Нидерландов, вынуждены обращаться в те компании, которые имеют международный сертификат.
По его словам, для производства емкостей, используемых в сероводородистых месторождениях, требуется специальный сплав, которого у нас нет. Компании, которые в состоянии производить такой материал, есть за рубежом, но они требуют стопроцентной предоплаты, которую наши предприниматели в силу отсутствия оборотных средств не в состоянии предоставить. Тем не менее, уральский консорциум решает этот вопрос заключенным меморандумом с российскими компаниями, имеющие международные сертификаты, разделяя с ними объемы.
- Когда мы ставили перед ТШО и КПО проблемы, что они не размещают заказы на местных предприятиях, они провели инспекцию, и получилось, что их желания и наши возможности не совпадают, - ответил на это Нурлан НОГАЕВ. - Мы должны признать, что наши заводы отвечали тем требованиям, которые были 30-40 лет назад. Да, в свое время, когда их фондировали, были заказы, эти заводы работали, когда пошли условия конкуренции, они оказались неконкурентоспособными. И ТШО, и КПО не зря сказали: "Ребята, вам сначала нужно провести модернизацию и быть готовым производить продукцию по нашим требованиям". Как нам разорвать этот круг?
На этот вопрос ответил замдиректора "Уральского завода "Зенит", который рассказал об опыте работ на китайских предприятиях.
- Я был в Китае на шести заводах по производству оборудования, которые раньше они не производили, - сказал замдиректора. - Им помогло государство в лице национальной компании, которое провела эмиссию на заводах и эмиссия была не деньгами, а оборудованием, и второй момент, государство гарантировало минимум на пять лет покупку продукции, производимой на этом заводе. Тогда директор завода не будет бояться, что он возьмет в лизинг оборудование, сделает какую-то продукцию, и хотя бы на первых порах эту продукцию будут брать.
- Нужно учитывать, что экономика Китая - это планово-рыночная экономика - команду дали, как в то время, вы же знаете заводу "Зенит" дали команду выпустить 100 изделий, скажем, №5, и сказали, что сбыт будет. А сейчас мы говорим рынок, и мы должны в этот рынок вписаться. Наша недоработка состоит в том, что руководители предприятий, имеющих большой опыт, иногда не идут на модернизацию и расширение номенклатуры товара и объема товара и довольствуются тем, что есть.
Будет свой маргарин
Между тем, как рассказал замдиректора Уральского механического завода Анатолий СМИРНОВ, за последние 5-6 лет на их заводе был произведен капитальный ремонт и налажено производство новых узлов и деталей для нефтегазового оборудования и противовыбросового оборудования. Тем не менее, заказов мало.
Свой вопрос задал и директор ТОО «Орал-Терминал».
- Я хотел вопрос задать по моей мечте и мечте, пожалуй, всех жителей по маслокомбинату, - сказал директор ТОО "Орал-Терминал" Мурат ДЖАКИБАЕВ. - С вашей помощью мы смогли договориться с "Казагрофинанс", и на сегодняшний день мы свои обязательства выполнили на 100 с лишним процентов, нам тяжело реально. "Казагрофинанс" никакого участия не принимает. Мы за свои деньги приводим их оборудование в порядок, никаких шагов мы не видим. Это предприятие уникальное, там несколько направлений, если раньше был только отжим, то будет переработка. Не хочу сказать, что нет поддержки, поддержка есть, но данный вопрос требует толчка.
Кроме того, Мурат ДЖАКИБАЕВ рассказал, что на заводе возможно открытие еще одного направления в производстве, которого в регионе еще нет - это производство маргарина.
- Действительно, предприниматель проводит модернизацию за счет собственных средств, - ответил на это замакима области Арман УТЕГУЛОВ. - Когда передавался завод предпринимателю, тогда была договоренность с "Казагрофинанс", что будет финансирование именно реконструкции и модернизации оборудования. Столько времени прошло, но пока ничего нет. Мы сегодня утром спрашивали, они теперь предлагают другой вариант, через банк дают гарантии, а банк дает кредит.
- Этот вариант вас устраивает? - спросил НОГАЕВ у ДЖАКИБАЕВА, на что получил утвердительный ответ. - До среды переговорите с Арманом Каримовичем, в среду будет еще одно совещание.
О ситуации с открытием завода по переработке ТБО на городском полигоне рассказал директор ТОО "Арктур" Владимир САРЫЧЕВ.
- Я семь лет в области и семь лет знаю о вас, как у вас дела продвигаются? - спросил у САРЫЧЕВА Нурлан НОГАЕВ.
Предприниматель рассказал, что 25 декабря в Уральск должны приехать еще одни инвесторы.
- 4 раза приводил инвесторов, и 4 раза они уходили, - сетует Владимир САРЫЧЕВ.
По его словам, все время в реализации проекта по переработке мусора возникали проблемы, то полигон не получалось взять в аренду, то инвесторов не оказывалось.
К слову, глава региона предложил вместе с ним встретиться с потенциальными инвесторами.
Банки приостановили выдачу кредитов
Пожаловались предприниматели и на проблемы, возникшие из-за ситуации с курсом валюты. Так, по словам директора ТОО "Свит", предприятие работает с Россией и Украиной по продаже конфет, и сейчас у них возникли проблемы с банком.
- Мы финансируемся в "Сбербанке", где сейчас полностью приостановлена выдача, - рассказала директор компании. - У нас кредитная система, у нас идут только погашения, а обратно ни тенге, ни доллар нам не выдают. В пятницу я была на встрече с директором банка, нам дали ответ, но там тоже нет объяснений и только сказано, что банк приостанавливает выдачу средств. А у нас есть обязательства перед поставщиками с России, различные контракты, по которым на протяжении 15 лет мы являемся дистрибьюторами.
На встрече замакима ЗКО Марат КАРИМОВ попросил предпринимателей области сдать свои предложения по открытию крупных производств в регионе, поскольку китайские предприниматели желают открывать производства в Казахстане.
- Мы должны отправить в министерство по инвестициям и развитию наши предложения, - заявил КАРИМОВ. - Одно письмо мы уже направили, где указали открытие газоперерабатывающего завода, так как китайская сторона была заинтересована в этом вопросе. Второе предложение - это производство пропилбутилового эфира.
По словам Каримова, утверждать, что в нашем регионе будет построен газоперерабатывающий завод или завод по производству пропилбутилового эфира нельзя, поскольку это только предложения и их еще будут рассматривать китайские инвесторы.
К слову, предприниматели на этот раз оказались намного активнее. Они открыто говорили о своих проблемах и о том, какое решение в данной ситуации они видят. Что немаловажно, власти внемли и слушали, искренне желая помочь бизнесу.
2 418,1 млн тенге было направлено из республиканского бюджета в ЗКО на реализацию программы "Дорожная карта бизнеса-2020".
Только цифры:
107 проектов на сумму 8,3 млрд тенге одобрил РКС по ЗКО с начала нынешнего года.
