Как рассказал руководитель проекта Марат АСИПОВ, через отдельных мобильных провайдеров сайт еще грузится, но со скрипом. - Компания, обеспечивающая хостинг сайта, сообщает о блокировке со стороны провайдера - АО «Казахтелеком». Сам провайдер ничего внятного, кроме того, что выясняет, в чем проблема, не говорит. Через прокси-сервер еще можно попасть на сайт, - заявил Асипов. - Ломаем голову, что могло обидеть силовые структуры или влиятельных людей в Казахстане, которые могли дать команду силовикам. Последняя информация, появившаяся на сайте, была о том, что сына Рахата АЛИЕВА назначили заместителем акима Астаны. Администрация сайта напоминает, что в начале этого года, сразу же после девальвации, сайт был заглушен на целый месяц, причем по доменному имени.