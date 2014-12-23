Фото из архива "МГ" По словам Айгуль ТУКЕШЕВОЙ, к 70-летию Победы ветеранам ВОВ будут выплачены единовременные пособия в размере 250 тысяч тенге, из которых 150 тысяч тенге выделяет местный бюджет, и еще 100 тысяч тенге республиканский. Всего, на сегодняшний день в Уральске насчитывается 186 ветеранов ВОВ. Блокадникам Ленинграда и узникам концлагерей ко дню 70-летия Победы будет выплачено по 90 тысяч тенге. Награжденным тыловикам, которых на сегодняшний день в Уральске насчитывается 250 человек, будет выделено 40 тысяч тенге на каждого. Не награжденным тыловикам (4900 человек) будет выделено по 35 тысяч тенге. Категории "Вольнонаемные служащие, состоявшие в Советской армии" выделяется по 90 тысяч тенге на каждого. По 30 тысяч тенге выделяется людям, участвовавшим в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и военнослужащим, ставшими инвалидами в войне в Афганистане. Семьям погибших в войне в Афганистане и в результате лучевой болезни после аварии на Чернобыльской АЭС по 20 тысяч тенге. К 1 июня ко Дню защиты детей дети-инвалиды Уральска получат по 10 тысяч тенге.