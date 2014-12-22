Кто говорит, что чудес не бывает, сильно заблуждается. И это смогли доказать своим покупателям сотрудники сети магазинов строительных материалов «MASTER», которые провели новогоднюю акцию, где главным призом стал белоснежный автомобиль Renault Logan.
В минувшую субботу, 20 декабря, в строительном торговом центре «MASTER»
состоялся розыгрыш ценных призов среди покупателей: телефоны, чайники, утюги, телевизор, денежные сертификаты и многое другое.
Но самым главным призом оказался белоснежный автомобиль. К слову, на сегодняшний день сеть магазинов строительных материалов «MASTER»
является одним из самых крупных поставщиков широкого ассортимента строительных материалов во всей области.
- Наша компания занимается поставкой строительных материалов уже много лет - говорит коммерческий директор ТОО «Мастер-Дом» Венера Валиевна ШАРАФУТДИНОВА. - Мы работаем с мировыми брендами, которые производят только качественный товар. Мы очень ценим время своих покупателей, поэтому постарались, чтобы они смогли в одном месте приобрести всё, что необходимо как для строительства дома, так и для косметического ремонта.
Именно в этой сети строительных магазинов большой выбор сухих строительный смесей
,кафельной и керамической плитки
, ламината
,сантехники
и прочего материала, который необходим в обустройстве своего жилья или офиса.
Но поставка добротных материалов - это еще не всё, чем отличается компания «MASTER»
. Так, для постоянных клиентов действуют специальные предложения на строительные материалы
, также существует гибкая система скидок.
А также возможна реализация товаров за наличный и безналичный расчет, приобретение товара в кредит по 0% ставки.
Также здесь проводят многочисленные акции
среди покупателей, одна из которых и состоялась в предновогодние дни.
- Мы очень ценим наших покупателей, и, думаю, за долгие годы нашего сотрудничества они заслужили вот такой подарок - автомобиль, - продолжает коммерческий директор. - Надеемся, что он достанется тому покупателю, у которого еще нет своего автомобиля, и это станет для него действительно настоящим новогодним чудо-подарком.
В розыгрыше лотереи от «MASTER»
смогли участвовать все покупатели магазина, приобретшие с 1 июня по 10 декабря товар в одном из магазинов на сумму от 5 тысяч тенге. Всего зарегистрировалось 1924 участника акции. Хочется отметить, что счастливые билетики были вытянуты случайными детками, которые пришли на розыгрыш со своими родителями. А потому можно с уверенностью сказать, что все прошло предельно честно и прозрачно. К слову, каждый выигрышный лотерейный билет проверяла комиссия, в состав которой входили два независимых человека из числа покупателей.
Первыми разыгрывались телефоны фирмы «Panasonic», далее в ход пошла прочая чудо-техника.
- Я очень благодарна компании «MASTER» за такое внимание, - говорит одна из победительниц Салтанат. - Не часто встретишь таких щедрых и душевных бизнесменов. Спасибо огромное за всё.
Команда торгового центра «MASTER»
действительно переживала за каждого своего покупателя. Так, для тех, кто пришел в этот день на розыгрыш лотереи, были приготовлены закуски и горячий чай, которым с удовольствием угощались люди. Не забыли и про маленьких посетителей - с ними играли клоуны, а также им раздавали сладкие призы от Дедушки Мороза.
Самым крупным среди бытовой техники оказался плазменный телевизор, который к своему удивлению выиграла горожанка Татьяна Михайловна Шелепова.
- Если честно, приятно удивлена, что вот так просто выиграла такой большой подарок, - делится своими впечатлениями женщина. - Хочу пожелать в наступающем новом году коллективу «Мастер Дом» здоровья и процветания их компании.
Но все собравшиеся буквально застыли в ожидании, кому же достанется автомобиль. И вот под крики одобрения, наконец-то, на ступени вышел победитель акции. Им оказался Сагындык Каримович ШАРИПОВ. Мужчина сам не верил своей удаче.
- Я купил в магазине сантехнику - унитаз - всего на 12 тысяч, - смущаясь, говорит счастливчик. - И вот такая удача. Своей машины, к сожалению, нет, езжу только на служебной. Просто не представляю, как обрадуются жена и дети. Хочу пожелать процветания компании «MASTER», а коллективу - здоровья и удачи. Пусть им везет, как и мне. Спасибо за такой подарок!