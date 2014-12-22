Команда ЗКО выиграла целую россыпь медалей на Кубке страны по шорт-треку. Среди наград – восемь «золота» в личных выступлениях и два в эстафетах, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта ЗКО. shorttrekКубок Казахастана по шорт-треку проходил с 11 по 13 декабря в городе Шымкент. В соревнованиях принимали участие команды из Астаны, Алматы, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей. Команду ЗКО на Кубке представляли 17 спортсменов. За три соревновательных дня западноказахстанцы выиграли 10 золотых (8 – в личных выступления, 2 – в эстафетах), 6 серебряных (4 – в личных выступлениях, 2 – в эстафетах) и 8 бронзовых медалей (все в личных выступлениях). Как сообщили в пресс-службе, обладателями золотых медалей стали Галия ЖУМАГАЗИЕВА (средняя возрастная группа) в забеге на 800 метров, Адиль КРЫМГИРЕЕВ (младшая возрастная группа) в забегах на 333, 500, 800 метров и в суперфинале на 800 метров, Наргиза УМАРОВА (младшая группа) в забегах на 222, 500 метров и в суперфинале на 500 метров. Кроме того, спортсмены нашей области заняли первые места в эстафетах на 2000 метров у девушек средней возрастной группы в составе Галии ЖУМАГАЗИЕВОЙ, Юны ПАРХОМЕНКО и Назерке ГАББАСОВОЙ; на 2000 метров у юношей младшей возрастной группы в составе Адиля КРЫМГИРЕЕВА, Алишера ШАТИКОВА и Ансара СЕРГАЛИЕВА. Серебряные медали выиграли Галия ЖУМАГАЗИЕВА в забегах на 1000 метров и в суперфинале на 1000 метров, Юна ПАРХОМЕНКО в забеге на 500 метров (обе выступали в средней возрастной группе), Алишер ШАТИКОВ (млашая возрастная группа) в забеге на 800 метров. Также два «серебра» западноказахстанцы выиграли в эстафетах: на 2000 метров у юношей средней возрастной группы в составе Султана КИРЕЯ, Галыма ХАСАНОВА и Азамата УМБЕТКАЛИЕВА и на дистанции 1500 метров у девочек младшей группы в составе Дарьи ЗАДИРАЙКО, Анели КИРЕЙ и Дарьи КРУТКОВОЙ. Третьи места на Кубке РК достались Галие ЖУМАГАЗИЕВОЙ в забеге на 500 метров, Юне ПАРХОМЕНКО в забеге на 800 метров, Галыму ХАСАНОВУ в забеге на 1000 метров (все – средняя возрастная группа), Алишеру ШАТИКОВУ в забегах на 500 метров и в суперфинале на 800 метров, Ансару СЕРГАЛИЕВУ (младшая возрастная группа) в забеге на 333 метра, Есею ИБРАЕВУ (самая младшая группа) в забегах на 333 метра и в супрефинале на 500 метров. Тренерами команды ЗКО по шорт-треку являются Максим ЛОЗОВОЙ и Евгений ПОРТНОВ.