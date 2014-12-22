Четвертые сутки несколько сел Бурлинского района, а также  пригород Аралтал и  частично улицы Аксая остаются без света. Причиной аварии стало обледенение проводов и их обрыв, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.yugopolis.ru Иллюстративное фото с сайта www.yugopolis.ru С 19 декабря обесточенными остаются села Березовка, Аксу, Бурлин, Пугачево. В самом Аксае электричество есть местами - в некоторых районах на одной и той же улице в одном конце есть электричество, а в другом - нет. В микрорайонах из-за сбоя электричества на несколько часов была  приостановлена  работа котельных, а перебои с водой продолжаются до сегодняшнего дня. Телефоны аварийной службы энергосети и диспетчерской, по словам главного инженера  Аксайского РЭС Владимира ГУРЕЕВА, не умолкают ни днем, ни ночью - звонят  люди, и не просто просят, а требуют немедленно подключить свет. Он сообщил, что из-за наледи на проводах были повреждены высоковольтные линии. - С пятницы все наши службы на ногах. Работа не прекращается ни на минуту. Сейчас к нам на помощь прибыла техника из Уральска. Сегодня-завтра все дома Аксая будут со светом.  Сейчас наша главная задача устранить все неполадки в селах, где произошел обрыв проводов. К слову, по словам жителей села Пугачево, у них так вообще рухнули  электрические столбы. Подобное произошло и в других селах и пригороде.  А по улице Джамбульской, что в Аксае,  приехавшие утром монтеры не обнаружили оборванный провод, хотя еще с вечера он лежал на земле. Ночью его попросту украли.