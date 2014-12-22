В Уральске открылась фотовыставка из Алтайского Края. Авторами большинства снимков выступили фотографы-старообрядцы. В своих снимках они показали не только свою духовную жизнь, но и великолепные пейзажи Алтая.
Сразу для справки. Староверами или старообрядцами называют православных христиан, которые не поддержали церковных реформ патриарха Никона (дело было в XVII веке) и ушли в оппозицию официальной церкви. Долгое время старообрядцы были изгоями, многие из них покинули родную землю или предпочли уединиться вдали от цивилизации. Однако, несмотря на трудности, они не потеряли духовного стержня и продолжают молиться и верить в Бога так, как делали их предки на протяжении сотен лет. В Уральске тоже есть старообрядческая церковь. Снаружи она выглядит хоть и несколько запущенно, но очень живописно. Выставка проходит именно здесь.
Внутри убранство церкви весьма скромное и главную гордость здесь составляют, разумеется, иконы. Многие из них потемнели от времени и не могут похвастать золотым убранством, но от них исходит тепло и умиротворение (иначе словами не объяснить). Зашёл я в храм нервный и вечно куда-то спешащий, а потом и сам не заметил, как провёл там два с лишним часа, рассматривая иконы и фотографии. Вышел оттуда очень спокойным: куда только нервы подевались?
Организатором выставки стал Александр ХОЛМОГОРОВ. Алтайский фотограф и бизнесмен. Здесь показаны не только работы Александра, но и других фотографов, как любителей, так и профессионалов.
Жанровая тематика работ очень разнообразна – от церковной жизни старообрядцев до захватывающих душу красот Алтайского края. Большинство фотографий объединяет их документальность – снимки выхвачены из жизни такой, какая она есть.
На выставке много фотографий, сделанных детьми.
- Эти дети тоже из верующих семей. Они видят много того, чего не замечают взрослые, - говорит Александр ХОЛМОГОРОВ.
О себе как о фотографе Александр ХОЛМОГОРОВ говорит неоправданно скромно для автора столь замечательных фотографий:
- Природа Алтая сама по себе великая. Некоторые даже говорят, что это самое красивое место на земле. Мне трудно судить, но под воздействием этих вещей я начал писать стихи. Действительно, это очень поэтическая природа. В Алтай приезжает множество туристов и, конечно же, все с фотоаппаратами. Я тоже купил дорогой фотоаппарат, поставил на автомат (потому что по-другому не умею) и начал щёлкать.
Среди снимков заметны работы профессионального московского фотографа Олега КАПЛИНА, которого не стало в прошлом году. Фотограф учился у одного из интереснейших русских художников советского периода Василия СИТНИКОВА, который впоследствии эмигрировал. Своё художественное образование Олег КАПЛИН направил на фотоискусство. Несколько его замечательных работ можно увидеть и на этой выставке.
Старообрядческий митрополит Корнилий, которого случайно сфотографировал кто-то из сопровождающих священников.
Этот мужчина сфотографирован тоже случайно. Автор фото Александр ХОЛМОГОРОВ говорит, что не смог удержаться от этого кадра.
Пейзажи на фотовыставке действительно завораживают. После таких фотографий автору этого репортажа захотелось бросить всё и отправиться в Алтайский край. Лишь страшным усилием воли он заставил себя остаться в Уральске.
На фото сибирский церковный хор. Именно в Сибири сконцентрировано большее количество старообрядцев. Не желая терять собственную веру они селились вдалеке от центра страны. Через много лет нечто похожее напишет и Бродский «Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции, у моря…»
Выставка продлится до 20 января. Адрес: улица Аманжолова, 49 (на углу ул. Савичева, район остановки Гагарина), здание церкви Покрова Пресвятой Богородицы, вход свободный.
P . S . Там есть ещё много замечательных фотографий, которые не вошли в наш репортаж. Так что, сходите - не пожалеете.