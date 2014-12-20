Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на первого замдиректора - главного инженера АО "ЗапКазРЭК" Марата ЖУМАГАЛИЕВА. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" В редакцию портала "Мой ГОРОД" обратились жители города с жалобами, что уже второй день у них часто "моргает свет" и они боятся за свою бытовую технику, некоторые жаловались на отключение света и на то, что никто не устраняет порывы электропроводов. Марат ЖУМАГАЛИЕВ пояснил, что такая ситуация сложилась из-за погодных условий. - Да, в городе много порывов, - рассказал Марат ЖУМАГАЛИЕВ. - Мы стараемся все устранять сразу же. Работаем без выходных. Задействована вся имеющаяся техника предприятия. Также замдиректора энергоснабжающей компании рассказал, что такая ситуация складывается не только в городе, но и в области в целом. - По области сейчас работают более 50 бригад, - пояснил Марат ЖУМАГАЛИЕВ. - Очень много порывов, в некоторых местах даже опоры упали. Целые населенные пункты сидят без электричества. В основном такая ситуация в Сырымском и Каратюбинском районах. Как сообщил Марат ЖУМАГАЛИЕВ, точно назвать количество поселков, которые находятся в данный момент без электроэнергии, нельзя, потому что в некоторых населенных пунктах устраняются неполадки, в других, наоборот, происходят порывы.