Возгорание произошло 20 декабря утром на чердаке дома по ул. Мухита, 67/1, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жительница дома Юлия сообщила, что в восемь утра она шла со школы и ничего не было. Пожар увидели соседи, которые и вызвали службу 101. На место сразу же прибыли три расчета. Люди, проживающие в пятиэтажном доме, были эвакуированы. Главный специалист управления по ЧС г. Уральска Нурболат ЕГИНБАЕВ рассказал, что ими был установлен очаг возгорания. - Пожар начался на чердаке, были повреждены деревянные стропила, - рассказал Нурболат ЕГИНБАЕВ. - Очаг возгорания находился в месте ввода силового электрического кабеля. Одной из предполагаемых причин возникновения пожара является замыкание электрического кабеля, то есть попадание воды, мокрого снега. Доступа посторонним в чердачное помещение нет. Также главный специалист управления по ЧС пояснил, что на месте уже работают электрики и ни одна квартира не пострадала, повреждены только деревянные чердачные конструкции. Нужно отметить, что жители дома жаловались на оборванные провода. Они говорили, что в связи с такими погодными условиями (дождь, снег - прим. автора) происходит обрыв проводов и никто за этим не следит. - Вчера у нас собаку убило током, - рассказала Юлия. - На земле валялся провод, прямо на пешеходной зоне. Девушка с ребенком пошла гулять. Это хорошо, что она не наступила на этот провод, а вот собаку, которая задела этот провод, убило током. И до сих пор этот провод там лежит. Когда корреспонденты "МГ" покидали место происшествия, злополучный провод так и лежал на земле. Фото Медета МЕДРЕСОВА