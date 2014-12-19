На площади Исатай-Махамбет аким города Нурлыбек ОЖАЕВ 18 декабря в 20.00 зажег главную елку города, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 22-метровая красавица станет главной елкой нефтяной столицы, помимо этого, красочные елки установлены в пяти разных частях города. Как отметили в пресс-службе городского акимата, в текущем году на световое новогоднее оформление города было затрачено 40 млн тенге. Всеми работами занимается известная в городе рекламная компания ТОО «Эталон». Как отметили в акимате, на главной площади города 31 декабря пройдет концерт с участием местных исполнителей. В полночь небо над Атырау засверкает праздничным салютом.