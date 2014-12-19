Сколько денег казахстанцы потратили в России после падения курса рубля за последние несколько месяцев, выяснили корреспонденты Tengrinews.kz Иллюстративное фото с сайта globalnews.ca Иллюстративное фото с сайта globalnews.ca Экономист Олжас Худайбергенов пояснил, что можно судить косвенно только через данные обменников. "Если взять только северные регионы, то дополнительный спрос составил около 40-50 миллионов долларов в месяц, или 80-100 миллионов долларов за последние два месяца. Это, так сказать, объем ажиотажа. В целом, ежемесячный объем импорта в 2014 году из России равен 1,2 миллиарда долларов, тогда как в прошлом году он составлял 1,5 миллиарда долларов", - сообщил Худайбергенов. Между тем экономический обозреватель Денис Кривошеев называет другие цифры. Так, по его подсчетам, казахстанцы потратили в России около 20 миллиардов долларов. Однако Олжас Худайбергенов не разделяет этого мнения. "У нас и так большой объем импорта, и увеличить его больше трудно. Даже по тем же автомобилям рост импорта напрямую заменяет импорт через автосалоны. Некоторые эксперты не только переоценивают возможности населения, но также не владеют данными", - заметил он. В свою очередь, Кривошеев отметил, что сумма еще будет уточняться. "По самым скромным расчетам, на нынешний момент казахстанцами, частными лицами, по заключенным контрактам вывезено около 20 миллиардов долларов. Речь идет и о долгосрочных контрактах. Оценка будет уточняться, даже если мы ошиблись, то не намного. Если посмотреть, что в каждом приграничном регионе Казахстана рублей было продано 1,5-2 миллиарда", - пояснил экономист свои подсчеты. "Мы делали выводы, основываясь на официальных данных по вывозу российского рубля, также учитывались данные роста продажи недвижимости в ближайших российских регионах, продажи автомобилей, то есть мы брали некоторую среднюю. Речь идет о периоде, когда все поняли, что курс достаточно комфортный, когда доллар начал стоить около 45 рублей", - отметил Кривошеев. По его словам, в этот период казахстанцы смогли реализовать то, что принято называть" отложенным спросом". "Особая опасность в том, что люди реализовывали "отложенный" спрос в приграничных областях, есть информация и о алматинцах, которые вылетали в Москву за покупкой бриллиантов. В ближайшие три месяца тратить будет нечего", - отметил он. По данным эксперта, наибольшей популярностью пользовались автомобили, недвижимость, продукты питания. "Сейчас наши товары на 30-40 процентов дороже российских. Если мы не выровняем курсовую разницу, то все, чего мы добивались много лет для продвижения экономики, может быть уничтожено. Весной я высказывался, что девальвации, которая была проведена в феврале, было недостаточно. Оптимальный курс должен быть - 270 тенге за доллар", - заметил Кривошеев. Напомним, что ранее "МГ" сообщал о том, что массовый наплыв покупателей из Казахстана, которые скупают за наличные буквально все - от автомобилей и квартир до бытовой техники и мебели, стоят на границе часами. 16 декабря рубль по отношению к доллару впервые в истории превысил отметку в 80, а за один евро просили 100 рублей. Валюта обвалилась после повышения ключевой ставки Центробанка до 17 процентов.    