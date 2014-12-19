- Тенденции мирового рынка сильно изменились, бюджет секвестрируется, многие наши предприятия области работают в сырьевом секторе и они формируют основной баланс налоговых поступлении в бюджет. На добывающих и сервисных предприятиях работает большое количество населения нашей области. До конца года остались считанные дни, по основным показателям у нас наблюдается положительная динамика. Тем не менее, поручаю мобилизовать работу всех аппаратов местного исполнительного органа, - сказал аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ, – не тяните до последнего дня, не перегружайте работой казначейство, по освоению прогноз неплохой, но год еще не закрыт. На заседании аким области отметил, что выработан механизм энергетической независимости региона. Он также дал поручениепродолжить работу по разработке индустриальной зоны вдоль трассы республиканского значения. - На следующий год в области вводится в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод, который обеспечит готовой продукцией население нашей области, а также будет осуществлять экспорт бензина в приграничные регионы РК и РФ. Ведется строительство газотурбиной электростанции в Зеленовском районе ЗКО мощностью 200 мегаватт, сто из которых уже планируется подавать с лета 2015 года. Проводится модернизация мощностей в АО «Жайыктеплоэнерго»,– сказал Нурлан НОГАЕВ. На совещании аким отметил положительную динамику в развитии в городе инфраструктуры рынков. - Не быстро, но правильно и верно мы идем по этому пути. Можно сказать, решен вопрос стихийных рынков, в городе открываются новые торговые дома, открыли первый гипермаркет. Сдвинулись в вопросе с «московским» рынком, теперь «Мирлан», постепенно мы перейдем на цивилизованный вид торговли. В районе Зачаганска у нас проживает порядка 60 тысяч человек. Нужно приглашать инвесторов, строить там гипермаркет, – сказал аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ, – я еще раз напоминаю Вам, Арман Каримович (Утегулов - замакима ЗКО), и Вам, Наурыз Кадырбаевич (заместитель начальника управления сельского хозяйства ЗКО), вы должны думать о сбыте продукций наших фермеров, наших производителей. В первую очередь вы должны завалить эти рынки, торговые дома, гипермаркеты местной продукцией: мясом, мукой, овощами, мясными изделиями, местными консервами. Поручения достались и социальному блоку, на совещании аким отметил, что социальная нагрузка будет нарастать, если ее своевременно не решать. - Вы сейчас все видите, какое время в мировой экономике, цены на нефть падают, очевидно, что будет сокращаться поток инвестиции в добывающий сектор. Но не один рабочий не должен быть уволен из-за этого. Когда предприятия начинали свою работу, им была оказана государственная поддержка, через госпрограммы многие поправили свои дела. Помогали с заказами и сбытом, теперь пришло время помочь государству, не один сотрудник не должен быть уволен с работы. Жанат Асылханович (руководитель управления по инспекции труда ЗКО), все необходимо отрабатывать на опережение, еще раз повторяю, никто не должен остаться без работы. Приведу Вам пример, в Атырауской области в селе, где ведется разработка месторождения, при сокращении объема работ не сократили людей, сделали вахту, посуточно, возьмите это на заметку, – сказал аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ. В завершение Нурлан НОГАЕВ поручил своему заместителю Каримову собрать всех руководителей предприятий области, чтобы «в условиях новых вызовов» выработать вопросы и механизмы государственной поддержки на следующий год.