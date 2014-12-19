Сегодня, 19 декабря, в редакцию "МГ" обратился горожанин, который рассказал, что с приятелями пошли в пиццерию "Нексио", которая находится по ул. Курмангазы в районе магазина "Школьник". Когда они сидели за столиком, то увидели, что по пиццерии ползают тараканы. Посетители даже свободно смогли сфотографировать и прислать эти фото в редакцию. На этих фото явно видно, как таракан ползет по столу, где рассчитываются посетители, а также по стене рядом с окном, которое выходит из кухни, где непосредственно готовится сама пицца. В администрации "Нексио" нам ответили, что знают об этой проблеме. - Мы обратились к специалистам, которые занимаются травлей тараканов, - рассказали в админстрации. - Они травят их раз в две недели, чаще, по их словам, просто не положено. И через 2-3 дня они опять появляются. Мы уже не знаем, с чем это связано. Может, тараканы есть в квартирах (пиццерия находится внутри жилого дома - прим. автора), может, это связано с тем, что рядом находится еще одна точка общепита. Мы боремся с этим как можем.