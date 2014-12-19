Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" из зала суда.
Сегодня, 19 декабря, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Акгуль КАРАСАЕВА признала виновным Бекболата ХАСАНГАЛИЕВА по всем статьям и назначила ему наказание в виде 25 лет лишения свободы в колонии особого режима. Из них 22 года за последние преступления, то есть "Попытка изнасилования", "Изнасилование, совершенное неоднократно" и "Убийство с целью сокрытия другого преступления", а еще три года за неотбытый срок за кражу, совершенную в 2013 году.
Напомним, судебный процесс был закрытым, поскольку обвиняемый проходил по делу об изнасиловании.
Ранее ХАСАНГАЛИЕВ был несколько раз судим, последний раз в 2013 году за кражу.
К слову, сам Бекболат ХАСАНГАЛИЕВ свою вину так и не признал.
Между тем, по словам судьи Акгуль КАРАСАЕВОЙ, подсудимый признавал свою вину на предварительном следствии. Он показал место преступления, маршрут, а также и свое избиение на манекене, и все это было зафиксировано на видеокамеру.
- Доказательств было достаточно, это и экспертиза, и свидетельские показания, - рассказала Акгуль КАРАСАЕВА. - В его действиях признан особо опасный рецидив. Также в адрес ДВД и ДУИС было вынесено частные постановления. Следователи 4 раза закрывали предыдущее дело о попытке изнасилования в 2013 году, и этого преступления можно было избежать, если еще тогда его осудили. В департамент уголовно-исполнительной системы было направлено постановление, поскольку после приговора за кражу в 2013 году они не надлежащим образом исполняли обязанности. ХАСАНГАЛИЕВ не должен был выходить на улицу после 22.00 часов, и не покидать место жительства без уведомления, однако он не жил в Жангалинском районе, к тому же уезжал в Астану.
Суд полностью удовлетворил иск на возмещение морального вреда потерпевшей по первому делу в сумме 100 тысяч тенге. Семья Айданы ДОСКАЛИЕВОЙ от возмещения материального и морального вреда от подсудимого отказались. "Нам от него ничего не нужно", - заявили они.
На оглашении приговора присутствовали родные убитой Айданы ДОСКАЛИЕВОЙ, родственники же самого ХАСАНГАЛИЕВА на приговор не пришли.
- Мы посмотрим приговор и решим, подавать ли нам апелляцию, - рассказал жених убитой Айданы Аскер АБДИРОВ
. - Мы считаем, что 25 лет - это мягкий приговор, потому что он уже был не раз судим. До убийства Айданы у него уже была попытка изнасилования. Справедливым наказанием для него было бы пожизненное заключение.
Напомним, 25-летняя жительница села Щапово Зеленовского района Айдана ДОСКАЛИЕВА пропала
по пути домой 14 августа. Вечером девушка возвращалась из города домой. На автобусе сообщением Уральск-Серебряково она доехала до села Серебряково и, по словам свидетелей, на остановке села в попутную автомашину "Жигули" белого цвета.
Последним Айдану видел ее младший брат, который на велосипеде выехал на трассу, чтобы встретить сестру. По словам мальчика, он видел сестру на заднем сиденье белых "Жигулей", на переднем сиденье было двое мужчин.
Тело девушки в густых зарослях на берегу реки Кушум
нашел 20 сентября рыбак из села Серебряково. 23 сентября полицейские области задержали подозреваемого в причастности к смерти Айданы ДОСКАЛИЕВОЙ.
24 сентября судья КИТАРОВА санкционировала его арест
сроком на 10 дней, а 2 октября арест был санкционирован на 2 месяца.
Согласно заключению прокуратуры, Бекболат ХАСАНГАЛИЕВ 14 августа, занимаясь частным извозом на автомашине "ВАЗ 2106", принадлежащей его брату, с остановки села Серебяково забрал Айдану ДОСКАЛИЕВУ. Возле села Щапово он высадил одного пассажира. Далее машина направилась к реке. Там он стал приставать к девушке с целью сексуальных отношений, но она отказала. Тогда он стал избивать ее, изнасиловал, а затем бросил в воду и держал под водой, пока девушка не перестала подавать признаков жизни.
Позже выяснилось, что в январе 2013 года ХАСАНГАЛИЕВА обвинила в попытке изнасилования официантка из Уральска
. По словам девушки, мужчина, подвозивший ее на такси из клуба в «Black&White» в поселок Деркул попытался изнасиловать ее в машине. Она написала заявление о попытке изнасилования, однако дело было дважды закрыто за «недостаточностью улик». Прокуроры отменили постановление следователей о прекращении дела, и оно было направлено на дополнительное расследование в ДВД ЗКО. 4 декабря дело Бекболата ХАСАНГАЛИЕВА было передано в суд. На суде прокурор Равиль МАЖИТОВ ориентировал суд назначить ХАСАНГАЛИЕВУ 25 лет лишения свободы.
Фото Медета МЕДРЕСОВА