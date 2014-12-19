Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на директора МГК ДЭП Булата АМИРГАЛИЕВА. gololedУже несколько дней в Уральске наблюдается гололедица, но сегодня с утра в городе к тому же прошел дождь со снегом. - Почему улицы ничем не покрывают?! Невозможно ходить по улицам, хотя живем в самом центре города, - возмущается уралочка Айна. Между тем, как рассказали в МГК ДЭП, их бригады работают усиленно. - Все наши рабочие находятся на линиях, - рассказал по телефону Булат АМИРГАЛИЕВ. - Песчано-соленой смесью покрывают дороги, тротуары. Центральная часть города была убрана еще рано утром до морозов. Сейчас у нас в городе работают 400 человек, 15 машин вывозят снег и мусор с улиц. Но поймите, охватить сразу 20 тысяч километров дорог не получается, мы работаем. К слову, как рассказали в травмпункте областной больнице, людей, обратившихся за помощью из-за травм, полученных на улице, в последние дни больше не стало. Фото Медета МЕДРЕСОВА