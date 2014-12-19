Казахстанский экономист Петр Своик в интервью порталу Лента.ру прокомментировал падение курса рубля, а так же то, как это отразится на экономике Казахстана.
"То, что произошло, нельзя назвать катастрофой, но это крупнейшее поражение. Тут следует оговориться, что экономические санкции и охлаждение отношений между Россией и Западом — это не из-за Крыма и не из-за Донецка или Луганска. Это только поводы, и не более. России объявлена война. Причем война принципиальная и до победного конца", - отметил Своик.
По его словам, это может привести к свержению Владимира Путина и установлению в России режима как минимум либерального правительства типа Ходорковского-Кудрина. А как максимум — разделение России на несколько европейского типа парламентских государств.
Понятно, что все, что сейчас происходит, направлено именно на такое переформатирование России. Это не экономическая, а политическая война, причем мирового масштаба. И Путин, ввязавшись в эту войну как политический лидер бывшей империи (которая не забыла, что была когда-то империей), безусловно, находится в выигрышном положении перед своим народом, так как является частью этого народа, который хочет вернуть свою империю и который воодушевлен и Крымом, и юго-востоком Украины. Поэтому Путин — безусловно, лидер.
"Но Путин одновременно является главой экономики России и экономического истеблишмента России. А экономика России колониальная и придаточная, с метрополией в Лондоне и Вашингтоне. Из чего состоит экономика России? Из экспорта сырья в Европу — газ, нефть, металлы. При этом вдогонку за материальным экспортом идет и валютная выручка от продажи этого сырья — она также уходит на Запад. Далее — западный ретейл. И потребительский, и производственный рынок России в серьезной степени завязан на западные промышленные и потребительские товары. Третье — финансовый ретейл. Внешние кредитные и инвестиционные инструменты работают на закрепление придаточности российской экономики. И когда Путин вступил в войну с Западом, он, имея прозападную экономическую опору, начал терпеть поражение. К примеру, то, что сделало назначенное Путиным руководство Центробанка, соответствует тому, что сделал бы западный штаб по противодействию России",- отметил экономист.
Петр Своик предсказал повышение цен в России в полтора раза.
"В ближайшие месяцы все цены в России, завязанные на импорте, подтянутся к девальвированной стоимости рубля. Цены повысятся если не в два раза, то раза в полтора точно. Соответственно, правительству придется делать какие-то бюджетные компенсации социально уязвимым слоям населения, чтобы не потерять окончательно доверие народа. Но это все пойдет в отстающем режиме, и ситуация в России будет ухудшаться и в экономическом, и в политическом плане. И так примерно с полгода. Надо было превратить внешние экономические зависимости в плюсы. Пример: если сейчас экономика России драматически зависит от экспорта сырья, то следовало эту зависимость изменить таким образом, чтобы получатели сырья зависели от его объемов и стоимости. Чтобы не Россия, поставляя ту же нефть на мировой рынок, переживала за ее стоимость, а чтобы она регулировала этот рынок, продавая столько, сколько нужно", - заявил Своик.
По словам Своика, для Казахстана то, что происходит в России, — не меньшее потрясение, чем для самих россиян. И у нас настроения близки к паническим — все ждут девальвации. Однако материальных причин для этого нет.
Отрицательное сальдо торгового баланса Казахстана с Россией, которое было все эти годы (от минус 13 до минус 12 миллиардов долларов не в пользу Казахстана), в случае резкого проседания рубля изменится не сильно, причем опять-таки не в пользу Казахстана.
Дополнительное проседание рубля увеличит сальдо на полмиллиарда-миллиард долларов. Это с точки зрения резервов Казахстана — сущие копейки. И удержать курс тенге при таком проседании торгового баланса не составит труда. То есть никакой девальвации не будет, а если и будет, то только после неких политических событий, которые, конечно, назревают, о чем свидетельствует и внеплановое послание президента Казахстана народу. Ведь после этого послания никаких политических событий не происходит. И чем сильнее в России катавасия, тем больше у Акорды поводов с этими событиями не торопиться.
У Казахстана нет сейчас никакой возможности реагировать на российские события, кроме как внимательно наблюдать за ними, стараясь максимально не втягиваться. Чтобы после того, как все утрясется, провести соответствующее политическое и экономическое встраивание.