В школе № 5 города Кандыагаш Актюбинской области четверо детей заразились туберкулезом. Все они ученики одного класса - 9 «А», передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». aktobe_deti1Диагноз обнаружили во время планового медосмотра: в сентябре школьники проходили флюорографическое обследование. У троих обнаружен туберкулез легких, у одного - туберкулез позвоночника. Анализ показал, что у всех закрытая форма. Сейчас девятиклассники лежат в противотуберкулезном диспансере в областном центре. Сразу после скандального случая все остальные ученики этого класса массово сдали анализы и, к счастью, больше ни у кого палочки Коха не нашли. - Три мальчика и одна девочка лежат в областном противотуберкулезном диспансере, - прокомментировал ситуацию замначальника управления здравоохранения Гульнара МАМБЕТЖАНОВА. - По данному случаю весь класс был проверен как контактные. Дополнительных случаев туберкулеза выявлено не было. Сейчас доказать, откуда эти дети заразились, не представляется возможным, поскольку дети пришли в школу после летних каникул. Сейчас в облздраве создали специальную комиссию по данному факту. Обследовать намерены и всех остальных учащихся школы №5 , а также педколлектив. aktobe_deti2Луиза ЕРМЕКОВА