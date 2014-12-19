Золотую медаль на традиционном республиканском турнире по вольной борьбе выиграла Татьяна ТАРАБРИНА. Кроме этого, в копилке команды ЗКО есть еще и четыре «бронзы», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта ЗКО. sport2Республиканский турнир по вольной борьбе сред мужчин и женщин, посвященный памяти Героя Советского Союза, летчика Нуркена АБДИРОВА проходил  16-17 декабря в Караганде. Стоит отметить, что этот турнир проводится уже в 47 раз. В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены со всего Казахстана. В турнире участвовали и вольники из нашей области. Так, первое место заняла Татьяна ТАРАБРИНА в весовой категории 60 килограммов. В этой же весовой категории третье место заняла Гульжанат КОЖАГАЛИЕВА. Еще три «бронзы» выиграли Римма АРЫСТАНОВА – в весовой категории 55 килограммов, Кундана  СЕРИКОВА – в весовой категории 69 килограммов, сотрудник ДВД ЗКО Темирлан ИХСАНГАЛИЕВ – в весовой категории 74 килограмма. Тренером спортсменок является Мусабек НАРЕГЕЕВ. sport1 Маргарита РОМАНОВА