Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам старшего инспектора УАП ДВД ЗКО Нуртая ЛЕЗОВА, за 11 месяцев текущего года на дорогах области зарегистрировано 284 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 73 человека погибли и 350 получили ранения различных степеней тяжести - Из 284 случаев ДТП 22 аварии произошли с участием нетрезвых водителей, - рассказал Нуртай ЛЕЗОВ. - При надзоре за дорожным движением было выявлено свыше 79 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том числе задержано 2311 водителей за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии.  Если к тем 22-м авариям с участием пьяных водителей приплюсовать еще и 2311 задержанных нетрезвых водителей, то страшно представить, что тогда могло бы быть? Как показывает практика, все участники дорожного движения думают, что авария может случиться с кем угодно, но только не с ним. Не задумываясь, идут на риск. Если это водитель, то совершает  резкие маневры, выезжает на полосу встречного движения или мчится через перекресток на запрещающий сигнал светофора. По его словам, подобное происходит и с пешеходами, которые лавируя между потоками проезжающих машин, перебегают дорогу в неустановленных местах. - В зимний период непредсказуемые погодные условия - туман, гололед, метель и снегопад, усложняют ситуацию на дорогах, - говорит старший инспектор УАП. - Многие водители за лето утратили навыки вождения в сложных метеорологических условиях. Мы хотим напомнить, что транспортное средство - это источник повышенной опасности.