Фото из архива "МГ" По словам, за 11 месяцев текущего года на дорогах области зарегистрировано 284 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 73 человека погибли и 350 получили ранения различных степеней тяжести - Из 284 случаев ДТП 22 аварии произошли с участием нетрезвых водителей, - рассказал Нуртай ЛЕЗОВ. - При надзоре за дорожным движением было выявлено свыше 79 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том числе задержано 2311 водителей за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Если к тем 22-м авариям с участием пьяных водителей приплюсовать еще и 2311 задержанных нетрезвых водителей, то страшно представить, что тогда могло бы быть? Как показывает практика, все участники дорожного движения думают, что авария может случиться с кем угодно, но только не с ним. Не задумываясь, идут на риск. Если это водитель, то совершает резкие маневры, выезжает на полосу встречного движения или мчится через перекресток на запрещающий сигнал светофора. По его словам, подобное происходит и с пешеходами, которые лавируя между потоками проезжающих машин, перебегают дорогу в неустановленных местах. - В зимний период непредсказуемые погодные условия - туман, гололед, метель и снегопад, усложняют ситуацию на дорогах, - говорит старший инспектор УАП. - Многие водители за лето утратили навыки вождения в сложных метеорологических условиях. Мы хотим напомнить, что транспортное средство - это источник повышенной опасности.