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О погибшем в ДТП полицейском рассказали в департаменте полиции ЗКО

В полиции отметили, что 30-летний Айболат Нурлибеков был опытным сотрудником полиции и спортсменом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал первый заместитель руководителя департамента полиции ЗКО Серик Суйнбаев, 2 ноября, в аварии погиб сотрудник полиции. - Во время ДТП он находился в автомобиле марки "Шаран". Айболат Нурлибеков исполнял обязанности начальника Тайпакского отела полиции. В 2006 году он поступил в Алматинскую академию МВД РК, по окончанию которой был назначен на должность следователя УВД Индерского района Атырауской области. В 2013 году был переведен в УВД Акж
Кристина Кобина
О погибшем в ДТП полицейском рассказали в департаменте полиции ЗКО
В полиции отметили, что 30-летний Айболат Нурлибеков был опытным сотрудником полиции и спортсменом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал первый заместитель руководителя департамента полиции ЗКО Серик Суйнбаев, 2 ноября, в аварии погиб сотрудник полиции. - Во время ДТП он находился в автомобиле марки "Шаран". Айболат Нурлибеков исполнял обязанности начальника Тайпакского отела полиции. В 2006 году он поступил в Алматинскую академию МВД РК, по окончанию которой был назначен на должность следователя УВД Индерского района Атырауской области. В 2013 году был переведен в УВД Акжайыкского района на должность криминалиста. С 2016 по 2018 год проработал оперуполномоченным криминальной полиции. С декабря 2018 года был назначен заместителем начальника Тайпакского ОП Акжайыкского района, с 29 августа исполнял обязанности начальника этого же отдела, - пояснил Серик Суйнбаев. Как стало известно, Айболат Нурлибеков был женат и воспитывал двух сыновей 9 и 3 лет. - Его отец работает в иностранной компании в Атырау вахтовым методом, мать специалистом в акимате Бударинского сельского округа. Есть младший брат - он учитель физкультуры, а супруга работает лаборантом в средней школе поселка Тайпак, - отметил первый заместитель руководителя департамента полиции ЗКО. Похороны пройдут 5 ноября в 10.30 в поселке. - По данному факту дополнительно проводится служебное расследование, по результатам которого будет известно, находился ли Айболат во время ДТП при исполнении и занимался ли частным извозом водитель "Шарана", - дополнил Серик Суйнбаев. Напомним, смертельная авария, в которой погибли три человека, произошла 2 ноября в 20.30. Позже стало известно, что среди погибших был сотрудник полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ДТП полицейский погиб

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