О погибшем в ДТП полицейском рассказали в департаменте полиции ЗКО

В полиции отметили, что 30-летний Айболат Нурлибеков был опытным сотрудником полиции и спортсменом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал первый заместитель руководителя департамента полиции ЗКО Серик Суйнбаев, 2 ноября, в аварии погиб сотрудник полиции. - Во время ДТП он находился в автомобиле марки "Шаран". Айболат Нурлибеков исполнял обязанности начальника Тайпакского отела полиции. В 2006 году он поступил в Алматинскую академию МВД РК, по окончанию которой был назначен на должность следователя УВД Индерского района Атырауской области. В 2013 году был переведен в УВД Акж