Уровень воды в реке спал, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО прорвало дамбу. Вода подмывает временный мост к сёлам (видео) В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что из-за обильных осадков в виде дождя и снега поднялся уровень р.Рубежка на окраине села Рубежинское района Байтерек. В результате подмывало временный объезд автодороги в виде насыпи, который был сооружен через реку из-за капитального ремонта основного моста с сентября 2020 года. - Автомобильное движение не нарушено, уровень реки спадает, угроза подтопления населенных пунктов нет, - пояснили в ДЧС ЗКО. Аким района Байтерек Марат Токжанов сообщил, что вечером 8 февраля на место выезжали специалисты из управления автомобильных дорог. - Что касается установленной предпринимателем дамбы, то все согласовано с управлением природных ресурсов. Там установлена небольшая дамба, чтобы предприниматель, сажающий овощи на полях, мог установить насосы, так как река значительно обмельчала по сравнению с прошлыми годами. Однако никакого вреда это не несет, - объяснил Марат Токжанов. Напомним, 8 февраля жители ЗКО распространили видео, на котором снято, как воды реки Рубежка подмывают объезд, который был сооружен по причине капремонта на основном мосту. Аким Рубежинского сельского округа сообщил, что на реке из-за дождя и талых вод прорвало дамбу, которая была построена предпринимателем для орошения полей. Из-за прорыва пола вода, которая и подмывала объезд.