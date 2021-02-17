Иллюстративное фото из архива "МГ" Вопросы санитарно-эпидемиологической ситуации были рассмотрены в ходе аппаратного совещания под председательством главы региона Ондасына Уразалина. В нем приняли участие заместители акима области, руководители управлений, акимы города Актобе и районов в режиме видеоконференцсвязи. - 16 февраля было зарегистрировано 4 случая КВИ. С 1 февраля выявлено 5 больных среди прибывших из России и других регионов Казахстана. В основном случаи регистрируются в Актобе, Хромтауском, Мартукском, Мугалжарском, Шалкарском районах. Им необходимо уделить особое внимание. Ни одного случая КВИ с начала этого года не выявлено в Уилском районе. В инфекционных стационарах получают лечение 76 человек, загруженность составляет 17%. В карантинных стационарах находятся 23 человека. Вакцинированы 895 работников медицинских учреждений, до 19 февраля завершим 1 этап вакцинации, - проинформировал первый заместитель акима области Нуржауган Калауов, добавив, что в настоящее время принимаются меры по обеспечению медицинских учреждений холодильными установками для хранения вакцин. Вместе с тем обеспокоенность у руководства области вызывает слабая работа мониторинговых групп. Так, в период с 7 по 15 февраля было проведено 184 рейда, по итогам которых выявлено всего 11 нарушений, в том числе 9 в Актобе, 2 - в городе Шалкар. - Несмотря на неоднократные предупреждения, результаты работы мониторинговых групп остаются неудовлетворительными. Некоторые увеселительные заведения продолжают работать и после полуночи. Особенно нужно быть осторожными сейчас, когда вводится поэтапное смягчение ограничительных мер. Мы хотим помочь предпринимателям, но и они должны осознавать всю серьезность положения. Напоминаю, что в случае ухудшения санэпидситуации вы, как первые руководители, будете нести персональную ответственность, - предупредил Ондасын Уразалин акимов районов и г. Актобе. Глава региона рекомендовал привлечь к данной работе депутатов и членов Общественного совета, а также предпринимателей. Аким области поручил руководителям госорганов активизировать работу по всем направлениям. - По итогам первого месяца достигнуты неплохие показатели, но мы не должны снижать набранных темпов развития экономики. Реализация Дорожной карты по реализации предвыборной программы партии Nur Otan - на особом контроле, - подчеркнул Ондасын Уразалин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.