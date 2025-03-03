О состоянии пострадавшей в аварии девочки рассказали врачи ЗКО

ДТП произошло 28 февраля 2025 года примерно в 19:50. На автодороге Подстепное — Илек в районе посёлка Пойма 76-летний водитель Ford сбил 9-летнююю девочку.

ДТП произошло 28 февраля 2025 года примерно в 19:50. На автодороге Подстепное — Илек в районе посёлка Пойма 76-летний водитель Ford сбил 9-летнююю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Тогда пострадавшую девочку госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Позже в управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что с места аварии госпитализировали две 9-летние девочки.