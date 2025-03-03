Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

О состоянии пострадавшей в аварии девочки рассказали врачи ЗКО

ДТП произошло 28 февраля 2025 года примерно в 19:50. На автодороге Подстепное — Илек в районе посёлка Пойма 76-летний водитель Ford сбил 9-летнююю девочку.
Кристина Кобина
О состоянии пострадавшей в аварии девочки рассказали врачи ЗКО

ДТП произошло 28 февраля 2025 года примерно в 19:50. На автодороге Подстепное — Илек в районе посёлка Пойма 76-летний водитель Ford сбил 9-летнююю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Тогда пострадавшую девочку госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Позже в управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что с места аварии госпитализировали две 9-летние девочки.

Главный баннер

— Бригадой скорой медицинской помощи двое пострадавших 9-летних девочек доставили в Областную детскую многопрофильную больницу. Одну маленькую пациентку госпитализировали в отделение травматологии. Её состояние оценивают, как средней степени тяжести. Второй девочке назначили амбулаторное лечение, — пояснили в ведомстве.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article